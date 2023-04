Česká pošta vydala seznam tří set poboček, kterých se má týkat avizované zrušení. Mezi nimi je i pět míst v Děčíně, Jílovém a Varnsdorfu.

Výběr rušených poboček popsal mluvčí České pošty Matyáš Vitík: „Redukce poboček byla stanovena podle parametrů Českého telekomunikačního úřadu, konkrétní pošty pak byly vybrány podle návštěvnosti klientů, podle počtu uskutečněných transakcí, ekonomické rentability svého provozu a podle kritérií, jež jsou důležitá z pohledu klienta, jako jsou například bezbariérový vstup nebo dostupnost MHD."

V okrese Děčín se to má dotknout poboček v ulicích Vilsnická v Děčíně - Vilsnici, Želenická v Děčíně - Letné, Lesní cesta v Děčíně - Bynově, v Jílovém - Modré a na Studánce ve Varnsdorfu.

Podle mluvčího České pošty by se nemělo rušení pošt týkat obcí, kde je nyní pouze jedna pobočka. Zároveň se ale prodlouží docházková vzdálenost pro obce nad 2500 obyvatel k nejbližší poště ze dvou na tři kilometry. To ale neplatí uvnitř obcí, kde mohou lidé jezdit i trojnásobnou vzdálenost k nejbližší poště. Již dnes musí například lidé z Dolního Žlebu na poštu v Děčíně přibližně deset kilometrů. Nově budou jezdit mnoho kilometrů na poštu lidé v Děčíně také z Bynova, tedy přibližně pětitisícového sídliště. Nejbližší poštu budou mít v až pět kilometrů vzdáleném centru města.

Kromě Bynova chystá pošta v Děčíně zrušit také pobočky ve Vilsnici a v Želenicích. „Zrušení pošty ve Vilsnici bychom byli schopni překousnout. Želenická mne mrzí, ale dejme tomu. Na nejbližší poštu je to poměrně blízko autobusem. Co mne ale opravdu naštvalo, to je Bynov. To je velké sídliště o velikosti malého města, je tam dům s pečovatelskou službou, školy. Navíc to odporuje doktríně, že by to mělo být v docházkové vzdálenosti maximálně tři kilometry,“ hodnotí naštvaně zveřejněný seznam pošt ke zrušení primátor Děčína Jiří Anděl.

O svou poštu také přijdou lidé žijící ve Varnsdorfu na Studánce, kde bydlí přibližně 350 obyvatel. "Studánka, kde odděleně od města žije několik set našich občanů, již takto trpí mizernou občanskou vybaveností a uzavření pošty je pro ně další komplikací v dostupnosti služeb občanům. Mrzí mne, že toto rozhodnutí vedení pošty s námi nekonzultovalo," říká starosta Varnsdorfu Jan Šimek. Podle jeho názoru nepopulární krok v podobě rušení poboček pošty před sebou valilo několik předchozích vlád a žádná z nich neměla odvahu jej udělat. "Ekonomická situace České pošty bohužel nenabízela jiná řešení," říká Šimek.

Je ale možné, že lidé v Bynově o poštu zcela nepřijdou. Podle Anděla by zde mohla vzniknout poštovna v režii města. „Nemůžeme nechat tolik lidí bezprizorních. Budeme proto uvažovat o nějaké poštovně v naší režii,“ dodává děčínský primátor.

Pobočky mají být uzavřeny k červenci letošního roku. Důvodem jsou úsporná opatření.

Návrh vládního nařízení, které zrušení vybraných poboček umožní, bude vláda schvalovat zřejmě příští týden.