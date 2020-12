Už za dva týdny měl do čela rumburské nemocnice nastoupit nový ředitel, kterého krajské radě doporučila hodnotící komise. Nová rada se ale s jejím výběrem neztotožnila. Podobný vývoj nová krajská vláda avizovala ještě před ustavujícím zastupitelstvem. „Rozhodnutí komise bylo pouze doporučující. To, že v nemocnici nebude ředitel, pro ni není natolik zásadní,“ řekl hejtman Jan Schiller (ANO).

Podle představ hejtmana by nemocnici i nadále mohla řídit insolvenční správkyně Martina Jinochová Matyášová se svým týmem, která má na starosti úpadek Lužické nemocnice s poliklinikou. Ta ale takové řešení nepovažuje za šťastné. „Vidím takový postup jako nežádoucí. Pokud to ale bude nezbytné pro zachování chodu nemocnice, budu o tom diskutovat se svým týmem,“ sdělila Deníku.

Jak dlouhá by její případná další mise v Rumburku byla, zatím není jasné. Rada totiž nestanovila termín, kdy chce vyhlásit nové výběrové řízení. „Chceme ho vyhlásit co nejdříve. Je potřeba, aby to posoudili i právníci. Předpokládám, že by nový ředitel mohl nastoupit od druhého čtvrtletí příštího roku,“ upřesnil nový krajský radní pro zdravotnictví Radim Laibl (ANO).



Deník se snažil kontaktovat i Radka Lončáka, ten ale telefon nezvedal. Není tak jasné, zda se přihlásí i do nového výběrového řízení. Nové krajské vedení musí řešit také financování chodu nemocnice. Vzhledem k tomu, že rok 2021 začne v rozpočtovém provizoriu, dotkne se to i nově převzatého zařízení. Běžně se v rozpočtovém provizoriu čerpá za každý měsíc jeho trvání určitý podíl peněz z předchozího roku.

To ale v Rumburku možné není, protože kraj nemocnici převezeme až od Nového roku, a je proto potřeba přidělit peníze zvlášť. „Peníze na provoz schválíme, není třeba se bát, že by na něj nebylo,“ dodal hejtman Schiller. V letošním roce se měsíční ztráta pohybovala okolo čtyř milionů korun.



Špitál v Rumburku se dostal do velkých finančních problémů před několika lety, jeho každoroční ztráta postupně rostla až k více než 50 milionům korun za rok 2018. Tuto částku ale loni městští zastupitelé odmítli zaplatit a Lužická nemocnice v létě zamířila do insolvence. Z té ji letos vykoupil kraj, který za tři budovy zaplatil 63 milionů korun. K překvapení mnohých ale nemocnici nesvěřil Krajské zdravotní, do které zamíří další akvizice hejtmanství, nemocnice v Litoměřicích, ale pod svou příspěvkovou organizaci Krajská majetková.