Kromě dnes už běžných e-booků, které bude půjčovat, si plánuje pořídit samoodbavovací zařízení a automatický box na vracení knih. Podobný znají lidé například z obchodů, kde vrací láhve. Snaží se tak ke čtení přilákat i mladou generaci.

První technologickou novinkou bude půjčování elektronických knih. První čtenáři rumburské knihovny ji budou moci vyzkoušet na začátku března. V nabídce by mělo být několik stovek digitálních titulů. „Nyní jednáme s vlastníky autorských práv. Na začátku února pojedeme na školení, kde se naučíme s tímto druhem knih zacházet a od začátku března bychom rádi půjčování e-booků spustili,“ uvedl ředitel rumburské knihovny Jaroslav Sykáček s tím, že licence bude stát desítky tisíc korun.

Půjčení z pohodlí domova

E-booky budou přístupné pro všechny registrované čtenáře. Ti si budou moci po zadání přístupových údajů vybrat knížky i z tepla domova. Stejně jako u klasických knih, bude i u těch elektronických omezena výpůjční doba. Po uplynutí jednoho měsíce už nebude možné půjčenou elektronickou knihu načíst. „Chceme tak ke čtení dostat mladou generaci, která je zvyklá na mobily nebo počítače. Toto je může přivést do knihovny, kde zjistí, že existuje také papírová knížka a že má své kouzlo,“ vysvětlil Sykáček, proč se knihovna rozhodla půjčovat e-booky.

Nejde o jedinou letošní novinku. Tou další bude samoobslužný pult s technologií RFID, který umožní vrácení i půjčení knih. U něj čtenáři načtou svou legitimaci, položí na něj knihy a systém je automaticky načte.

Tituly totiž budou vybavené chytrou etiketou, která bude mít v sobě integrovaný čip. Ty bude nutné vylepit do všech knih, které má bibliotéka v nabídce. Tato technologie by měla také omezit krádeže, protože bude fungovat podobně jako bezpečnostní čipy na dražším zboží v obchodech. „Jednak to zrychlí odbavování čtenářů, jednak to uvolní ruce knihovníkům, aby se odborně mohli věnovat jiným čtenářům,“ doplnil Sykáček s tím, že RFID zjednoduší také pravidelnou inventarizaci.

Pořízení RFID by mělo vyjít přibližně na jeden milion korun. Knihovna proto požádala o dotaci ministerstvo kultury, které by mohlo přispět až 700 tisíci. Pokud bude žádost úspěšná, plánuje knihovna jeho instalaci před prázdninami, veřejnosti by mělo začít sloužit po nich. V mezičase se knihovníci naučí zařízení obsluhovat a nalepí do všech knih chytré etikety.

Vracet knihy jako lahve

Třetí technologií pak bude návratová stanice. Také v tomto případě se čtenáři obejdou bez spolupráce s knihovníkem. I zde bude čtecí zařízení, které načte vrácené knihy a odškrtne je ze čtenářského konta. „Pracovat to bude na podobném principu jako automaty na vracení láhví v obchodech. Bude tam pohyblivé dno, které se podle váhy knih snižuje. Následně některá z knihovnic odjede s plným vozíkem knížek a zatřídí je zpět do regálu,“ popsal Jaroslav Sykáček s tím, že by byl rád, aby návratová stanice byla přístupná i mimo otvírací dobu knihovny.

Moderní technologie využívají také v jiných knihovnách na Děčínsku. Například městská knihovna v Děčíně, kde e-booky už půjčují, dostala nedávno od společnosti Amazon čtečky Kindle. „Zatím s tím začínáme. Původně totiž byly jen s anglickými tituly, postupně jsme do nich nahráli legálně asi 900 knížek,“ řekl ředitel děčínské městské knihovny Ladislav Zoubek.