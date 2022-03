Rumburk chce vypovědět partnerství s Kiržačí, na Ukrajinu pošle peníze

Desítky let je partnerským městem Rumburka Kiržač v Rusku. To by mělo být brzy minulostí. Radní totiž na svém jednání doporučili zastupitelstvu partnerskou smlouvu s tímto městem kvůli ruské invazi na Ukrajinu vypovědět.

Rumbruk | Foto: Lenka Prošková

Rada také poslala peníze na pomoc Ukrajině, po dvaceti tisících věnovala Charitě, Adře a Diakonii. Další finanční pomoc by měla do válkou zasažené země zamířit po zasedání zastupitelstva, které by mělo projednat návrh na darování 250 tisíc korun do sbírky Červeného kříže.