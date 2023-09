Po necelých třech měsících má Rumburk opět starostu. Ve čtvrtek 14. září zastupitelé zvolili do čela města ředitele obchodní akademie a zdravotnické školy Martina Hýbla. Nahradil Lumíra Kuse, který k poslednímu červnovému dni na svůj post rezignoval. Zastupitelé volili také nového radního místo Jana Bukvy, který během prázdnin opustil místo v radě města.

Volba nového starosty Rumburku Martina Hýbla. | Video: Deník/Alexandr Vanžura

O novém starostovi vyjednávala stávající koalice několik týdnů, během vyjednávání padalo několik jmen. Nakonec se koalice ANO, ODS, Rumburských patriotů a Města lidem domluvilo na Martinu Hýblovi, řediteli střední zdravotnické školy a obchodní akademie v Rumburku. Potvrdily se tak informace, které v průběhu prázdnin přinesl Deník.

Martin HýblZdroj: Deník/Alexandr Vanžura„V Rumburku si poslední dobou hrajeme na velkou politiku. Do voleb se šlo s tím, že uděláme vše pro město. Po volbách začala klasika. Pokud se koalici něco povede, opozice by to zvládla také. V opačném případě dokáže vše zveličit a komentovat, že za nás by se to nestalo,“ řekl před volbou Hýbl. Podle něj by zastupitelé měli táhnout za jeden provaz a radovat se z každého úspěchu a řešit problémy. „Pokud jsou vám bližší zájmy než zájmy obyvatelstva, hledáte populistická řešení, svůj hlas mi nedávejte,“ uzavřel svou kandidátskou řeč Hýbl.

Jako jeden z hlavních cílů si dal sjednotit zastupitelstvo. Během jednání zastupitelé kromě Hýbla navrhli do křesla starosty také Lubomíra Veselku, Radka Andrše a Josefa Nechanického z ANO. Všichni tři ale kandidaturu odmítli. Zastupitelé tak hlasovali pouze o Martinu Hýblovi. Ten získal podporu dvanácti zastupitelů, tedy nejtěsnější většiny ze 23 členů nejvyššího městského orgánu. Proti jeho zvolení hlasovalo šest zastupitelů, pět se hlasování zdrželo.

"Myslím, že v minulém období se nám dařilo být jednotní v zájmech města. Jenže nyní je to jiné. Kdyby byl zájem, tak si lidé sednou k jednomu stolu a snaží se najít řešení,“ řekl bývalý starosta Lumír Kus. Podle opozičního zastupitele Darka Švába současné vedení města mnohdy nepřipouští ani diskuzi o problémech, která město trápí. „Jestli dnes máme nějaký problém, je to rozkol ANO, máme tu dvě ANO. Možná to bude někomu nepříjemné, že děláme práci opozice,“ řekl Šváb při volbě nového předsedy investičního výboru, kterého zastupitelé ve čtvrtek také vybírali.

Kromě starosty zastupitelé při jednání zvolili nového radního místo Jana Bukvy. Na základě koaliční dohody byl do užšího vedení města zvolen Radek Andrš, který se do zastupitelstva dostal na kandidátce hnutí ANO. Pro jeho zvolení zvedlo ruku 16 zastupitelů, čtyři byli proti a tři se hlasování zdrželi.

Lumír Kus byl poprvé do čela města zvolen v roce 2018, ve funkci tak skončil po přibližně čtyřech a půl letech. V Rumburku vyhrálo komunální volby v roce 2018 stejně jako letos hnutí ANO. Na ustavujícím zastupitelstvu se stal starostou Lumír Kus, v radě města byli také zástupci ODS, Rumburských patriotů a Města lidem. Povolební vyjednávání komplikovalo rozštěpení zastupitelského klubu ANO, ke kterému došlo prakticky ve chvíli uzavření volebních místností.