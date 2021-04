Most v Sukově ulici za 21 milionů, revitalizace sídliště Na Valech za 17 milionů nebo centrum POKORUM za necelých 16 milionů korun. To jsou největší investice, do kterých se letos plánuje město pustit. Dohromady dá příští rok za nejrůznější stavby více než 109 milionů korun.

„Základem krytí schodku je zůstatek z loňského roku ve výši 72 milionů korun a revolvingový úvěr,“ vysvětlil rumburský místostarosta Ladislav Růžička, který má na starosti městské finance. Velké peníze chce letos radnice dát také například na výměnu téměř 400 lamp veřejného osvětlení, moderní LED svítidla vyjdou na přibližně deset milionů korun, z čehož dva miliony zaplatí z dotace.

Pro Rumburk je to oproti minulým letům téměř investiční uragán. Dlouhé roky totiž městský rozpočet dusily náklady na provoz Lužické nemocnice, kvůli kterým se město nepouštělo do přípravy velkých projektů. „Většinou to skončilo na tom, že jsme vyčerpali 80 procent kapitálových výdajů. Dva roky jsme šetřili na letošek, kdy uděláme velkou ránu,“ řekl další místostarosta Jiří Pimpara. Podle jeho slov nejsou letošní plány nereálné, ke konci března mají předaná staveniště investic za více než 70 milionů korun. „Když k tomu vezmeme opravy silnic po zimě nebo rekonstrukci lávky na Pražské ulici a mostu v Potoční, jsme u 80 milionů korun,“ dodal Pimpara.

Z plánu na opravy nebo budování ale oproti předchozím záměrům vypadly sociální byty na Jiříkovské ulici. A to přesto, že na ně Rumburk získal dotaci. Příspěvek od státu se ale město rozhodlo vrátit, především kvůli celkovým vysokým výdajům spojeným s vybudováním sociálního bydlení. Aby mohl Rumburk tuto dotaci využít, musel by k získaným 13 milionům přidat ze svého dalších 17 milionů, což vedení města s ohledem na složitou finanční situaci a potřebu jiných investic odmítlo.



Rumburk tradičně začíná rok v rozpočtovém provizoriu. Stejně jako řada jiných měst využívajících této možnosti chce mít rozpočet co nejpřesnější, především na příjmové stránce. To se ale letos především vinou státu nepovedlo. Města totiž stále nevědí, kolik jim stát pošle za propad v daňových příjmech, který způsobilo zrušení superhrubé mzdy. „Kompenzační bonus je sice schválený, ale je k tomu potřeba připravit prováděcí předpis. Ten bude vypočítán teprve z výsledků daňových příjmů za první čtvrtletí, takže do rozpočtu nemohl být započítán,“ vysvětlil Růžička. Rumburský rozpočet tak pravděpodobně v letošním roce čekají prostřednictvím rozpočtových opatření změny.