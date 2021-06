Od začátku června začala v novém fungovat rumburská ortopedie. Ta se přestěhovala z dosavadních prostor v poliklinice do hlavní budovy Lužické nemocnice v ulici U Nemocnice.

Nemocnice Rumburk. | Foto: Michal Šafus

Ordinace je umístěna v přízemí vlevo naproti rentgenu. Pro pacienty bude otevřena třikrát v týdnu, v pondělí a ve středu od 7.30 do 14.30 hodin, v pátek od 7.30 do 10 hodin. Čtvrtek je pak jednou za dva týdny vyhrazen pro trauma poradnu. Pacienti se mohou objednávat v pondělí, ve středu a v pátek od 9 do 12 hodin na telefonním čísle 412 33 25 51.