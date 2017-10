Rumburk nabídne nemocnici v tendru, rozhodl jeden hlas

Rumburk - Protinávrh na pronájem špitálu zastupitelé neschválili.

Lužická nemocnice v Rumburku.Foto: Martin Motl

Lužickou nemocnici prodáme v otevřeném tendru, rozhodli na svém středečním zasedání rumburští zastupitelé. Vzdali se tak exkluzivního vyjednávání o převodu nemocnice s Ústeckým krajem. O novém majiteli by mohlo být jasno na začátku března.



Do tendru se mohou přihlásit pouze firmy, které mají s provozováním nemocnic zkušenosti. Město také požaduje, aby v nemocnici zůstaly čtyři základní obory – chirurgie, interna, dětské a porodnice s gynekologií, která je však od letošního jara uzavřená. Nemá totiž porodníka.



„Tendr má pomoci Rumburku najít silného strategického partnera, který naši nemocnici podrží. Ale nejen to, také do ní bude investovat,“ řekl starosta Rumburku Jaroslav Sykáček.

Další podmínkou města je minimální obrat za poslední roky. Ten musí mít zájemci alespoň 300 milionů korun.

Nového majitele sta procent akcií bude Rumburk hledat dvoukolově. Zájemci o koupi se mohou hlásit do začátku prosince. Následně město posoudí, zda splnili všechny podmínky, a do konce února, kdy končí druhé kolo, budou moci podat cenovou nabídku.



Do tendru se ale nepřihlásí dosavadní partner Rumburku ve snahách o zachování nemocnice, jímž byl Ústecký kraj. Už dříve totiž řekl, že za takových podmínek o převodu nemocnice jednat nebude.



Naopak se tím otvírají dveře pro soukromé společnosti. Jednou z nich je například Agel, který provozuje nemocnice především na Moravě. „Společnost Agel se zajímá o všechny možné akvizice, které zapadají do její dlouhodobé rozvojové strategie. Platí však, že o jednotlivých obchodech veřejně informujeme až po jejich uzavření,“ nevyloučila zájem o Lužickou nemocnici mluvčí Agelu Radka Miloševská.

Během jednání ale padl návrh na rozšíření tendru, tedy aby město nehledalo jen kupce nemocnice, ale umožnilo i její dlouhodobý pronájem.

„Chtěl jsem rozšířit okruh zájemců o naši nemocnici. Jsou totiž firmy, které provozují nemocnice formou nájmů, a firmy, které je kupují,“ vysvětloval svůj návrh zastupitel Petr Vondráček, který je zároveň lékařem a členem představenstva Lužické nemocnice. Podle jeho názoru totiž nynější systém úhrad za akutní péči neumožňuje investice do budov.



Zastupitelé nakonec nejtěsnější většinou odsouhlasili vyhlášení tendru pouze na prodej nemocnice. Pro bylo 12 z 23 zastupitelů.