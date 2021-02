Pouhé tři měsíce vydrží Lužická nemocnice v Rumburku ve správě Krajské majetkové. Ta totiž nyní připravuje pachtovní smlouvu s Krajskou zdravotní, která by měla správu největší nemocnice na Šluknovsku převzít od dubna. Později by ji měla také koupit. To má umožnit snadnější vykrývání nedostatku personálu v rumburské nemocnici.

Nemocnice Rumburk. | Foto: Michal Šafus

Lužickou nemocnici měla původně koupit od Krajské majetkové, která se zabývá správou nepotřebného majetku hejtmanství, Krajská zdravotní (KZ) už k 1. dubnu. Prodej ale bylo nakonec nutné odložit, přesto bude Lužická nemocnice od začátku druhého čtvrtletí do struktury KZ začleněna. „Po zralém zvážení možností a lhůt jsme navrhli mezikrok, který by se opíral o pachtovní smlouvu. Předpokládáme, že by nemocnice byla KZ propachtována a následně by se připravoval prodej,“ uvedl předseda představenstva KZ Jindřich Zetek. Na samotný prodej by pak mohlo dojít k 1. červenci.