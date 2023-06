Po přesných příčinách nehody nyní pátrá policie, ve hře může být také technická porucha nové audiny, se kterou se vlak střetl. Podle Správy železnic bylo podle předběžných výsledků šetření signalizační zařízení v pořádku, v době nehody tak měla skutečně blikat červená doprovázená výrazným zvukovým znamením. Svou roli ale mohlo sehrát také umístění přejezdu. Cesta na Dymník totiž vede západním směrem a večer jedou řidiči přímo proti zapadajícímu slunci. „Když jedu večer od Rumburku domů a svítí sluníčko, musím mít úplně stažená stínítka a stejně toho moc nevidím,“ přibližuje komplikovanou situaci muž z domu u přejezdu.

Srážku vlaku s autem v Rumburku nepřežili dva lidé, pro dalšího letěl vrtulník

Kromě zapadajícího slunce komplikuje řidičům přejezd křížení se železnicí také jeho okolí. Okolo úzké silničky stojí těsně u tratě drážní budova, která brání ve výhledu. Vidět není ani přes valy a další drážní domek. „Člověk musí stejně vjet až do něj, aby se mohl rozhlédnout, jinak by nic neviděl,“ napsala na facebooku Děčínského deníku Zuzana N.

Podobných situací byl svědkem reportér Deníku přímo u přejezdu. Především auta jedoucí od rekreačního areálu na Dymníku směrem na Rumburk musela vjet téměř až do přejezdu, aby jejich řidiči viděli do oblouků v obou směrech. Auto tak snadno může zasahovat do profilu projíždějícího vlaku. Většina řidičů, které reportér na místě viděl, přitom poctivě před přejezdem zastavila, aby se rozhlédla. A to přesto, že na signalizačním zařízení před kolejemi blikalo bílé světlo.

Podle Správy železnic jsou výhledové poměry na tomto přejezdu v souladu s normami, které upravují rozhledy pro případy poruch. „V tomto případě má podle normy uživatel pozemní komunikace z předepsaného místa vidět vlak na vzdálenost minimálně 58 metrů. Na tomto přejezdu je tato vzdálenost výrazně delší,“ řekl Deníku mluvčí SŽ Jan Nevola. Fotografie a video z místa ale ukazují, že výhledové podmínky jsou velmi špatné. I v případě, že by řidič viděl vlak 58 metrů před sebou, vlak jedoucí maximální rychlostí, která je v tomto úseku dovolená, tuto vzdálenost urazí za 2,32 vteřiny.

Nebezpečnosti přejezdu si je kromě řidičů vědoma také Správa železnic. „Správa železnic už pracuje na doplnění závor na tomto přejezdu. V tuto chvíli zpracováváme projekt,“ doplnil Nevola.

Co ještě napsali lidé o přejezdu pod Dymníkem na facebooku

Lucie A.: "Bezpochyby za to může lidská chyba, ale všichni kdo tu píšete, jak moc je přejezd bezpečný a přehledný, pojďte nám, co přes něj jezdíme denně, o tom chvíli vyprávět!"

Otakar K.: "Přejezdy s nulovým výhledem jsou běžné. Problém bude jinde. Spíš je otázka, jestli jsou světla proti jasné obloze vidět."

Petr M.: "Dát závory a je to."

Eva R.: "Je mi líto lidských životů, které na tomto přejezdu vyhasly… Ale myslím si, buď by bylo ideální, aby když se blížím k přejezdu tak zpomalit… a sledovat zda bliká červené či bílé světlo.. a pokud tam proti sluníčku není vidět na světla… ztlumit rádio v autě… otevřít okénko a poslouchat, zda uslyším cinkání přejezdu… A možná by v druhém případě by se asi Správa železnic měla zamyslet a když ví kolik už tam bylo DN, ať již se zraněním nebo bohužel skončily smrtí, dát tam závory! A řidičům doporučit dodržovat silniční předpisy a nechovat se jak mistři světa co vše dokážou! Uvědomte si, vlak nezastaví… vždy před autem bude mít přednost! A myslím, lepší žít, než aby vám rodina stavěla pomníček s křížkem a chodila tam dávat svíčky…"