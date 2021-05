Dvě velké silniční stavby chybí Děčínu. Jako první by se měla začít stavět přeložka výpadovky na Liberec, která by měla ulevit Kamenické ulici. Zároveň Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) pracuje na přípravě dálničního přivaděče, který by měl ulevit lidem podél Teplické ulice a v Jílovém. Tudy totiž dnes většina osobních aut míří k dálnici do Německa a na Prahu.

Denně projede po Kamenické ulici podle sčítání ŘSD téměř 14 tisíc aut, většina z nich míří dál na Českou Kamenici a Liberec. Právě tato auta by přeložka silnice I/13 měla dostat mimo obydlenou zástavbu. Státní správce silnic počítá s tím, že do dvou let získá územní rozhodnutí a o rok později i stavební povolení. „Příprava pokračuje zatím podle plánu. S realizací počítáme v roce 2026,“ řekl Jan Wohlmuth z ŘSD, který má na starost výhledové stavby.

Přeložka silnice by měla začínat v Děčíně na silnici II/262 v budoucí okružní křižovatce Benešovská na výjezdu z Děčína směrem na Benešov nad Ploučnicí. Následně by měla pokračovat východně od městské části Folknáře severním svahem Pustého a Sokolího vrchu směrem ke stávající silnici I/13 do prostoru bývalého motorestu nad Ludvíkovicemi. Dohromady bude mít stavba téměř 4,7 kilometru, postavit bude potřeba více než půl kilometru mostů a čtyři křižovatky, z toho jedna bude mimoúrovňová. Podle předpokladů by měla vyjít přeložka na 2,3 miliardy.

„Folknářská spojka i dálniční přivaděč jsou stavby, které Děčín nutně potřebuje. Čím dříve jejich realizace proběhne, tím dříve se uleví dopravě ve městě a okolí,“ uvedl primátor Jiří Anděl.

Dálniční přivaděč, o kterém se mluví několik desítek let, je další velkou dopravní stavbou, kterou ŘSD připravuje. „Do ledna příštího roku budeme mít hotovou dokumentaci EIA, která porovnává tři řešené varianty. Podle projednání a závěrů celého posouzení vlivu stavby na životní prostředí budeme postupovat dál,“ vysvětlil Michal Vrabec z ŘSD. To je ale v rozporu s postojem Děčína, ten totiž počítá jen s Chrochvickou variantou.

Nejbližší velkou investicí ŘSD v Děčíně bude velká oprava Nového mostu, která by měla vyjít na 60 milionů korun. Do té by se správce dopravní infrastruktury měl pustit na podzim, trvat by měla sedm měsíců. Se začátkem rekonstrukce ŘSD počítá až poté, co Severočeská vodárenská společnost ukončí výměnu vodovodu a kanalizace na Labském nábřeží. Nový most je totiž pro řidiče mířící z Podmokel do Děčína jedinou možnou cestou přes Labe, po nábřeží kvůli uzávěře nelze projet.

Silnice samá díra

V posledních letech se na mostě dělá jeden výtluk za druhým, kritické jsou především zimní měsíce, kdy se během velmi krátké doby objeví několik hlubokých děr. ŘSD proto přislíbilo městu, že bude případné problémy s povrchem silnice odstraňovat rychleji, alespoň provizorně. Během rekonstrukce mostu bude zajištěn provoz nejméně v jednom pruhu v každém směru. „Problémy s asfaltovým souvrstvím způsobuje dosloužilá izolace nosné betonové konstrukce. Zakázka je zaměřena právě na opravu a výměnu této izolace,“ vysvětlila mluvčí ŘSD Nina Ledvinová. Velká oprava mostu se přitom uskutečnila v letech 2008 – 2010, 25 let od jeho postavení.