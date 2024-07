Když v neděli 24. července 2022 okolo sedmé hodiny ráno upozornili strážce Národního parku České Švýcarsko jejich kolegové ze Saska, že nad Hřenskem stoupá dým, nikdo ještě netušil, co se bude v příštích týdnech odehrávat. Od prvního dne už ale bylo patrné, že požár dosáhne opravdu velkých rozměrů. Ještě během dopoledne přiletěl na pomoc policejní vrtulník a dorazily jednotky z okolí. Jak později ale přiznali sami hasiči, nasazení lidí i techniky bylo z počátku požáru nedostatečné. Požár se mezitím nekontrolovatelně rozšířil a stovky lidí musely opustit své domovy. Jako první bylo zapotřebí evakuovat Meznou, do bezpečí museli také lidé z části Hřenska a z Vysoké Lípy.

„Zásah hasičům komplikovalo dlouhotrvající sucho, vysoké teploty, ale i silný vítr a nepřístupný terén. Evakuováno bylo víc než pět stovek osob hlavně z centrální části parku, oheň zničil tři domy,“ uvedla mluvčí Hasičského záchranného sboru ČR Lucie Pipiš.

Postupně se do národního parku sjížděli hasiči z celé republiky, hasičský záchranný sbor připravil odřady ze všech krajů, na pomoc přijížděli i dobrovolní hasiči z celého Česka. Dohromady se jich během 20 dnů požáru v Českém Švýcarsku vystřídalo 6 300 a přivezli si s sebou přes 400 kusů techniky. Byla využita také speciální technika jako velkoobjemové cisterny, čtyřkolky, zodolněné cisterny, drony a další. Dorazily také vrtulníky z Polska, Německa a Slovenska a letadla z Itálie a Švédska. Právě i za pomoci letecké podpory se hasičům postupně dařilo dostávat oheň pod kontrolu a zmenšovat hořící plochu. Hasiči s ohněm bojovali tři týdny, v pátek 12. srpna oznámili likvidaci a o den později se mohli vrátit domů obyvatelé Mezné.

Po uhašení, kdy mohli na požářiště vstoupit vyšetřovatelé, se rozjelo pátrání po viníkovi. Už od počátku bylo totiž zřejmé, že za vznikem požáru stojí nedbalost nebo úmysl. Nakonec se k založení požáru policistům přiznal bývalý strážce národního parku Jiří L., který měl založit i několik dalších menších požárů, včetně požáru na Vlčí hoře loni v dubnu. Koncem loňského října jej kriminalisté navrhli obžalovat, za obecné ohrožení a poškození cizí věci muži hrozí až patnáct let vězení. Škody způsobené všemi požáry, které měl založit, byly vyčísleny na 350 milionů korun. Jiří L. ale následně začal to, že by založil požár v národním parku, odmítat, přestože se nejprve přiznal. Při hlavním líčení působil zmateně, kvůli jeho duševnímu stavu bylo letos v květnu na základě doplnění posudku další jednání odročeno na neurčito. O pokračování rozhodne aktuální zdravotní stav obžalovaného, z rozhodnutí soudu byl umístěn na vězeňskou psychiatrii.

Národní park České Švýcarsko dnes

Dva roky od obřího požáru připomínají spáleniště už jen ohořelá torza stromů. Nové dřeviny už pohltily téměř celou volnou plochu, postupně zde začnou růst stromy, které zformují budoucí les. Výhonky různých trav a bylin ale začaly růst už krátce po požáru. Objevily se také drobné semenáčky břízy. Změny po požáru nastaly i pro zvířata. „Díky poškození kůrovcem i díky požáru vznikla spoustu drobných úkrytů. Prostředí, kde se může zvíře ukrývat a trávit tam hodně času," řekl ČTK zoolog Martin Valášek a dodal, že se vytvořily podmínky, kde mohou přežívat i velké šelmy, například vlci.

Od požáru zůstává uzavřena oblíbená Edmundova soutěska v Hřensku a nejméně další tři roky ještě nepřístupná bude. Hlavním důvodem je bezpečí, které by kvůli padajícím stromům i kusům skal nebylo turistům možné zajistit. Dalším velmi oblíbeným místem je Gabrielina stezka vedoucí z Mezní Louky k Pravčické bráně, ani po této cestě nebudou moci turisté nejspíše v příštích třech letech projít.