V pondělí 5. února začne rekonstrukce Dlouhé jízdy, jediné bezbariérové přístupové cesty na děčínský zámek. Ta bude zcela uzavřena včetně bočních průchodů, návštěvníci tak budou muset využít jiné cesty. Hotovo by mělo být letos v prosinci.

Dlouhou jízdu vedoucí na zámek v Děčíně čeká náročná a nákladná rekonstrukce. Snímek ze srpna 2023. | Foto: Deník/Alexandr Vanžura

V Dlouhé jízdě se opravy dočkají zdi a chodníky. Nový bude také povrch, kdy rozpraskaný asfalt nahradí beton v barvě historického mlatu. Drtivou většinu nákladů na rekonstrukci za zhruba 100 milionů korun pokryje dotace Evropské unie.

Vzhledem k tomu, že Dlouhá jízda je jedinou bezbariérovou cestou na zámek, v letošní turistické sezoně musí s potížemi s přístupem k děčínské dominantě počítat hlavně lidé s pohybovým zdravotním postižením nebo senioři. Město Děčín na své facebookové stránce informovalo, že dostat se sem bude možné přes Jižní zahrady kolem Zámecké sýpky a od řetězové lávky a takzvanými severními cestami ze Zámecké ulice, které jsou zároveň nejkratší cestou hned na první nádvoří zámku. Zahrady budou otevřené během kulturních akcí, provozu restaurace, letního kina nebo tanečních kurzů až do večerních hodin. Cesty budou pro turisty označeny směrovkami a mapkou.

Přístup na děčínský zámek v době rekonstrukce Dlouhé jízdy.Zdroj: Město Děčín

„Předpokládáme, že nejvíce budou turisté využívat cestu kolem sýpky, cesta vede Jižními zahradami, kde je troje schodiště a mlatové cesty na terasách. Návštěvníkům nabízí zahrady výhled do okolí a květinové záhony více míst k zastavení, do zahrad jsme v loňském roce vysázeli 3000 trvalek a více než 1000 cibulovin, lesní jahody a vinnou révu. Věřím, že průchod krásnými rozkvetlými zahradami bude částečnou kompenzací přístupu na zámek, turisté často vcházeli Dlouhou jízdou a zahrady objevovali až při odchodu ze zámku, nyní budou nejdříve v zahradách,“ sdělila ředitelka děčínského zámku Miroslava Poskočilová.

Dlouhá jízda je také jedinou přístupovou cestou na první nádvoří pro auta, na zámek během rekonstrukce budou moci projet pouze auta pro zásobování a složky integrovaného záchranného systému. Pro svatební obřady bude rezervováno místo k parkování u Zámecké sýpky, stejně jako pro ubytované hosty v zámeckém apartmánu.

O rekonstrukci Dlouhé jízdy a Růžové zahrady, video ze srpna 2023:

Zdroj: Deník/Alexandr Vanžura

Na zámku letos neproběhnou některé tradiční akce, o jiné však lidé nepřijdou. „Historické trhy se budou konat v Jižních zahradách a stěžejní akcí víkendového programu bude v sobotu 18. května rekonstrukce středověké bitvy k dobývání města na Mariánské louce. V letošním roce neproběhne tradiční Chopinovský koncert, ani dixielandové koncerty, těšit se však návštěvníci mohou na velikonoční výzdobu zámku a nádvoří, desatero čarodějnických řemesel, Mistrovství ve floristice Děčínskou kotvu, koncert hudební skupiny Čechomor, Anety Langerové a skupiny Jelen. V přípravách je na září první ročník Mezinárodního highline festivalu, který by měl do města přilákat účastníky z celé Evropy,“ vyjmenovala ředitelka zámku.

Více než 350 let stará Dlouhá jízda je řadu let ve velmi špatném stavu. Před časem bylo dokonce nutné její část podepřít a sanovat, protože hrozilo její zřícení. „Dlouhá jízda je cenná historická památka, která si zaslouží uchovat pro další generace, a proto je její rekonstrukce nezbytná. Rekonstrukce probíhá zároveň s rekonstrukcí Růžové zahrady, která je uzavřena již od loňského srpna a její uzavírka potrvá až do roku 2025," napsalo na své facebookové stránce město Děčín.