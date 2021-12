Počítá s nebývale velkými částkami na podporu sportu, ale i investice. Na tu pravděpodobně nejvíce očekávanou se ale příští rok ještě nedostane. Oprava Benešova mostu v Ústí nad Labem by měla začít až v roce 2023, příští rok chce hejtmanství věnovat získání dokumentů potřebných k zahájení rekonstrukce.

Podle schváleného rozpočtu bude Ústecký kraj příští rok hospodařit s téměř 25 miliardami, to je o přibližně 3,4 miliardy více než letos. Příjmy budou o miliardu nižší než výdaje, rozdíl plánuje pokrýt z úspor a úvěru. Historicky nejvyšší budou také podle náměstka hejtmana pro finance Jana Růžičky (KDU-ČSL) i investice. „Tou největší bude příští rok dokončení úpravy a dostavby areálu Gymnázia a Střední odborné školy V. Šmerala v Ústí nad Labem, na kterou podle schváleného návrhu půjdou 232 miliony korun,“ uvedl krajský radní.

Malé děti se budou očkovat u svých lékařů. Vakcinace má začít ještě před Vánoci

Další velkou investicí bude například nová silnice u Chomutova za 140 milionů korun. Na silnici z České Kamenice směrem na Českou Lípu počítá rozpočet s 85,5 miliony, v Tuchořicích na Lounsku plánuje postavit za 46,6 milionu nový objekt v Domově Bez zámků. Na obnovu muzea v Krupce by mělo zamířit více než 35 milionů. Oproti tomu se ani příští rok nedostane na mnoho let připravovanou obnovu Benešova mostu v Ústí nad Labem, která by měla vyjít na půl miliardy korun a kraj ji chce financovat i prostřednictvím dotací.

Drtivá většina peněz přes krajský rozpočet ale jen proteče, u běžných výdajů je to 96 procent z celkové částky. Nejvíce peněz poputuje na školství, konkrétně 14,24 miliardy. Druhou nejnákladnější kapitolou je doprava a silniční hospodářství, za tu plánuje Ústecký kraj příští rok utratit celkem 4,23 miliardy korun. „Tato oblast je kryta především vlastními prostředky,“ doplnil Růžička.

Souhlasila i opozice

S konečnou podobou rozpočtu na příští rok je spokojený i nejsilnější opoziční klub STAN, který při hlasování návrh podpořil.

„Domnívám se, že rozpočet jako takový je přijatelným kompromisem. Je poměrně proinvestiční, byť z úvěru. Téměř tři sta milionů poputuje do oprav silnic. Pozitivním příslibem je podpora sportu i cestovního ruchu přes destinační společnosti. To jsou přesně věci, které jsme kritizovali vloni a v tomto smyslu se koalice poučila,“ uvedl šéf zastupitelského klubu STAN Filip Ušák. Ten zároveň upozornil na ambicióznost a optimismus rozpočtu, který počítá s nebývalým růstem daňových příjmů. Podle radního Růžičky ale rozpočet přehnaně optimistický není a realisticky reaguje na změny v daňových příjmech pro kraje.

Opozici se ale nelíbil způsob projednání rozpočtu ve finančním výboru, jehož členové se jím zabývali pouhý týden před projednáním na zastupitelstvu. V tu dobu byl již týden vyvěšený na úřední desce kraje. Jan Růžička tuto námitku odmítl s tím, že i po zveřejnění je možné do návrhu zasahovat a zapracovat tak případné požadavky finančního výboru.