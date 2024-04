V roce 2018 mělo Hřensko příjmy výrazně přesahující 40 milionů korun, letos počítá nejníže položená česká obec s necelými patnácti miliony. Tedy částkou, kterou v roce 2018 zaplatila jen za chod úřadu, informačního centra nebo provozu lodiček na Kamenici. Každoročně si mohla dovolit velmi výrazné investice nejen do turistické infrastruktury, ale třeba i do kompletní opravy kostela, který převzala od církve. To vše je přinejmenším pro několik příštích let minulostí. „Měli jsme několik pracovních schůzek, na kterých jsme se snažili rozpočet nastavit tak, aby byl co nejméně schodkový, ideálně vyrovnaný. Budeme se snažit jej dodržet, abychom nedělali rozpočtová opatření,“ říká o několikaměsíčním jednání a úpravách rozpočtu zastupitel Roman Pluháček. Nakonec se zastupitelé dohodli na schodku přibližně 1,25 milionu korun.