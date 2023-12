Téměř 400 milionů korun by měl příští rok dosáhnout schodek děčínského městského rozpočtu. Ten schválili ve čtvrtek 14. prosince zastupitelé. Příjmy mají dosáhnout 1,25 miliardy korun, výdaje pak 1,62 miliardy korun. Děčín příští rok plánuje nové velké investice, v dalších chce pokračovat.

Jednání děčínského zastupitelstva. Ilustrační foto | Foto: Deník/Alexandr Vanžura

Do výše rozpočtu zasáhly daňové změny schválené vládou, která snížila podíl obcí na dani z přidané hodnoty. To by mělo podle predikce snížit sdílené daňové příjmy Děčína o 0,2 procenta. Na druhou stranu zvýšila daň z nemovitosti, která je plným příjmem obcí, rostou také celkové daňové výnosy, které letos výrazně překonaly očekávání.

Největší investicí, kterou chce Děčín příští rok spustit, je zahájení stavby lávky pro pěší a cyklisty zavěšené k železničnímu mostu mezi hlavním a východním nádražím. Pokračovat bude také rekonstrukce Dlouhé jízdy a Růžové zahrady, která dohromady vyjde na přibližně 100 milionů korun.

Nemocnice i cyklostezka. V roce 2024 finišují na Děčínsku zajímavé projekty

Opozice kritizovala především to, že se nedaří realizovat plánované stavby a peníze se tak přesouvají mezi jednotlivými lety. Martinu Kubšovi se také nelíbila příliš nízká rezerva. „Můžeme si udělat rezervu 50 milionů, ale během silvestrovské noci tam budeme mít najednou 200 milionů korun,“ reagoval na tuto výtku primátor Jiří Anděl s poukazem právě na přesun peněz mezi jednotlivými ročními rozpočty. Právě přebytek z předchozích let má z velké části pokrýt velký schodek schváleného rozpočtu pro rok 2024. Přibližně 250 milionů korun by pak mělo pokrýt čerpání kontokorentního úvěru.

Možná jste přehlédli: Bez potravinové pomoci se v Děčíně neobejdou stovky lidí, raketově jich přibývá

Zdroj: Deník/Alexandr Vanžura