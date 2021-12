V roce 2022 by podle schváleného dokumentu měl Děčín utratit jednu miliardu a téměř 87 milionů, příjmy by měly dosáhnout necelých 958 milionů. „Přebytek, kterým budeme financovat schodek, vznikl i tím, že město některé položky, které by jinak platilo ze svého, pokrylo úvěrem s velmi výhodnou sazbou,“ vysvětluje primátor Jiří Anděl. Tyto přebytkové peníze bude moci město zapojit do investičních aktivit v příštím roce.

Podle primátora není rozpočet ambiciózní, ale je sestavený tak, aby nebylo nutné omezovat běžnou činnost města. „Zároveň chceme dokončit rozdělané věci a zahájit důležité investice,“ říká Jiří Anděl. Příští rok by mezi velké ně mělo patřit zahájení revitalizace Bynova, která by měla začít v okolí zámečku, pokračování revitalizace Podmokel či zateplení školy v Boleticích. Začít by měla stavba se zvláštním režimem v Křešicích nebo rekonstrukce domova pro osoby se zdravotním postižením v Boleticích. Do investic se promítly stoupající ceny stavebního materiálu. Město tak zvládne za stejné peníze méně staveb.

Autobusy ze Šluknovska vyjdou kraj na milion, doposud jej nestály ani korunu

Děčín se musí každoročně potýkat s výpadky na příjmové straně. Kromě dopadů covidové epidemie v posledních dvou letech je na vině už řadu let především pokles počtu obyvatel. Meziročně mu ubylo dalších 650 obyvatel a spadl tak pod hranici 48 tisíc lidí majících trvalý pobyt ve městě. I kvůli tomu dosáhlo provozní saldo pouhých šesti procent, žádoucí je přitom alespoň patnáct procent.

„Pokud bychom změnili koeficient na dani z nemovitosti, poskočilo by na devět procent. Pokud bychom nemuseli vydat 28 milionů na povodňové škody, 15 milionů navíc dáváme na provoz dopravního podniku,“ vyjmenovává Jiří Anděl. V případě, že by Děčín nezakázal na svém území hazard, což jej v příštím roce připraví o třináct milionů, povedlo by se dosáhnout 14 procent provozního salda.

Špatná procedura

Rozpočtem pro příští rok se ještě před projednáním na zastupitelstvu zabýval také finanční výbor. Podle jeho předsedy Pavla Heritese výbor podrobil kritice ne samotný rozpočet, ale proceduru a koncepci jeho přípravy, která nerespektovala doporučení finančního výboru. „Finanční výbor ve svém závěru nedoporučil schválení takto navrženého rozpočtu. Na druhou stranu tyto námitky nejsou vůči samotnému materiálu, protože je zpracován velmi kvalitně,“ uvedl na jednání zastupitelstva Herites.

Přívozem v Schöně na českou jízdenku? Kraj chystá jeho zapojení do DÚK

Rozpočet pro příští rok schválili ve čtvrtek v podvečer také v Rumburku. V druhém největším městě Šluknovského výběžku by v roce 2022 měli hospodařit s 346 miliony, příjmy město očekává o 61 milion nižší. Již na začátku prosince pak schválili rozpočet ve Varnsdorfu, který poprvé v historii při plánování rozpočtu překročil na výdajové straně půl miliardy korun. I v tomto městě bude rozpočet na příští rok schodkový.