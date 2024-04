Ročně jste dávali do nemocnice deset, dvacet, třicet milionů. V tom posledním roce se potřeba uhradit ztrátu vyšplhala přes padesát milionů korun. Ulevilo se vám, když nyní nemusíte nemocnici dotovat? Uvolnily se nám ruce z hlediska investic. My jsme tady prostě roky neinvestovali do ničeho. To znamená, že nás dobíhají všelijací kostlivci, který na nás vypadávají ze skříní. Například u základních škol, které máme dvě, je stav možná až kritický a bude nezbytné je opravit. Sem tam se na nich něco drobnějšího, jako je elektroinstalace nebo sociální zázemí, udělá. Potřebují ale kompletní rekonstrukci. U té novější školy, která má ploché střechy, bychom rádi instalovali také fotovoltaiku. Ale i na škole Tyršova jsou stejné problémy - střecha, okna. Navíc to je památkově chráněná budova. Tam bude asi problém s fotovoltaikou, že nám ji nejspíš nedovolí umístit. U této školy se bavíme o 100 až 150 milionech korun, v případě nové školy u nemocnice o přibližně 100 milionech.

Jsou i další městské budovy, které by potřebovaly velkou investici?

Jednou z nich je bazén. Ten sice před časem prošel rozsáhlou obnovou, ale rozhodně to není budova, která by netrpěla. Přeci jen kombinace tepla, vlhka a chloru dává té železné konstrukci zabrat. Nyní pracujeme také na změně vytápění městské knihovny, která je ve starém klášteru. Nově ji bude vytápět desítka tepelných čerpadel, jejichž vrty budou v sousedním parku. To vyjde na přibližně deset milionů korun, velkou část ale pokryje dotace. Vrty bychom měli začít dělat v dohledné době. Musíme je stihnout tak, aby neohrozily městské slavnosti, které se v parku konají.

Řadu měst trápí nedostatek bytů, případně stav těch, které vlastní. Jak je na tom Rumburk?

My se především chceme pustit do oprav nástaveb dvou paneláků, které jsou kvůli zatékání vody neobyvatelné. V jednom případě voda zatekla i o patro níž. Zatéká tam i do lodžií. Dohromady se jedná asi o deset bytů, které kvůli tomu nemůžeme nabídnout k nájmu. Když ty byty opravíme, tak nejen rozšíříme nabídku bytů ve městě, ale bude nám to generovat i nějaké příjmy.

Kolik má Rumburk v současnosti bytů?

Přibližně tři stovky. Pokud se nám nějaký byt uvolní, podle potřeby jej opravíme a prakticky hned je obsazený novým nájemníkem. Rádi bychom postavili u Podhájí dva bytové domy, to ale záleží na financích.

Mnohdy jsou problémy s nájemníky. Jak si je vybíráte?

Když se uvolní byt, vybere komise ze žádostí možného budoucího nájemníka a předloží jej k projednání radě. Nyní jsme částečně limitováni tím, že jsme zapojeni do projektu komunitní místo pro bydlení, ve kterém musíme zajistit deset bytů pro lidi v projektu registrované. Jsou to lidé, kteří jsou nějakým způsobem vytipovaní a prověřovaní, lidé pracující na projektu by s nimi měli dál pracovat.

Máte spočítané, jak velký vnitřní dluh Rumburk má?

Já to odhaduji na přibližně 600 milionů korun. Pokud do toho zahrneme vše potřebné. Tedy kromě škol i opravy silnic, chodníků a dalších městských budov. Opravit by potřeboval i komplex budov městského úřadu, kde nám na jedné straně zatéká do kanceláří. I v tomto případě se bavíme v lepším případě o milionech korun.

