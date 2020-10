/ROZHOVOR/ Občanští demokraté skončili v krajských volbách v Ústeckém kraji jako druzí. Jednička na kandidátce, kadaňský starosta Jiří Kulhánek, by rád z opozice do rady. S případnými partnery chce v první řadě mluvit o šetrnějším hospodaření kraje.

Jiří Kulhánek, lídr ODS pro volby do zastupitelstva Ústeckého kraje | Foto: Deník/Janni Vorlíček

Jak jste spokojen s výsledkem voleb pro ODS?

Jako druzí na pásce bychom mohli být i v radě kraje, když by to dopadlo na budoucích vyjednáváních. Zatím to vypadá, že by to tak mělo být.