Co vás čeká v nejbližších dnech či týdnech? V první řadě musím vyřešit své stávající zaměstnání. Protože není úplně jednoduché skončit v polovině září jako ředitel střední školy. Ale už jsme to nějakým způsobem předpřipravili, takže věřím, že to proběhne hladce. První dny se budu seznamovat s chodem úřadu a bude to znamenat přehodit výhybku ze školského zákona na zákon o obcích a další právní předpisy týkající se chodu města. V tom samozřejmě nejsem úplně kovaný.

Je nějaká oblast, na kterou se chcete zaměřit?

Chtěl bych, aby úřad komunikoval více směrem ven k veřejnosti. Mám pocit, že se tam informace nedostávají. Máme Rumburské noviny, web i facebookové stránky. Sociální sítě jsou ale méně využívané, než by bylo možné. Je potřeba cílit i na mladší věkové kategorie. Ty noviny nečtou, na facebooku nejsou. Takže mne docela překvapilo, že Rumburk nemá instagramový účet. To se změní. Dneska jedeme všechno ve zkratce a není problém udělat video, napsat k tomu dvě tři věty a udělat hashtag. Pak si to přečtou třeba i lidé mladší dvaceti let, které je potřeba také do dění ve městě vtáhnout.

Jaké plány máte v zastupitelstvu?

Mým úkolem bude jednoznačně dát dohromady zastupitele a pokusit se město posunout dál. Uvidíme, jak se to povede.

Rumburk má nového starostu, stal se jím ředitel školy Martin Hýbl

Při hlasování to zatím příliš vidět nebylo, pro vaši volbu zvedlo ruku dvanáct zastupitelů, tedy těsná většina.

Nedokážu si rozklíčovat, že jestli to, že se zdrželi, znamená, že byli nerozhodní, nebo nechtěli úplně hlasovat proti. Pro mne je důležité, že jsme dali dohromady dvanáct zastupitelů, kteří hlasovali pro. A věřím, že si dokážu k těm ostatním nějakým způsobem najít cestu a pokud někdo přijde s rozumným názorem, budu mu samozřejmě naslouchat.

Je nějaký projekt, na který se nyní budete chtít zaměřit?

Jak jsem již řekl, jsem sportovcem tělem i duší. Pro mne by bylo úžasným zadostiučiněním, kdyby v Rumburku vznikla městská sportovní hala, kterou nyní bohužel nemáme. Vím, že je to otázka velkých peněz, ale sledujeme možnosti nejrůznějších dotací. Máme trochu nevýhodu v tom, kolik máme obyvatel. Spousta grantů je pro obce do pěti tisíc, do deseti tisíc. Pro obce nad deset tisíc obyvatel je to komplikované. Ale věřím, že bude nějaký dotační titul, třeba od Národní sportovní agentury, vypsán. Ale je potřeba se na to připravit a vědět, kde by ta hala měla stát.

Na radnici přicházíte ze školství. To je v celém širším regionu poměrně velkým problémem, velká část dětí nedokončí ani základní vzdělání. Případně po základní škole nepokračují v dalším vzdělávání. Může na tom město nějak zapracovat?

Město je sice zřizovatelem základních škol, ale nejsem si úplně jist, že s tím obce mohou něco dělat. Spíš si myslím, že tady trošku přešlapuje ministerstvo školství. Ve hře jsou nejrůznější návrhy, které by prodloužily povinnou školní docházku nad rámec základního vzdělávání. To by samozřejmě mohlo ovlivnit to, že by žáci nemohli utíkat na úřady práce, ale museli by do středního školství.