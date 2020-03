Desítky ochranných pomůcek se každý den schází na městském úřadu v Krásné Lípě. Ten je dále rozdává lidem, přednostně seniorům. Navíc jen po jedné roušce. Pro všechny obyvatele města by totiž zatím nestačily. „Rozvoz zajišťují naši hasiči, kteří projíždějí městem a hlásí nabídku. Nejprve jsme projeli centrum města, ve čtvrtek jsme pak vyrazili do okrajových částí a osad,“ popsal distribuci starosta Krásné Lípy Jan Kolář. Do okrajových částí pak vyrazili nejen hasiči, ale i úřednice radnice. Pod Krásnou Lípu totiž patří například Kyjov nebo Vlčí Hora.

ON-LINE ke koronaviru najdete ZDE

Během středy tak v Krásné Lípě rozdali okolo 1500 roušek, dalších 500 putovalo k lidem ve čtvrtek. Vyrábí je nejen dobrovolníci, ale také firmy, které přešly třeba z pletení punčoch, svetrů nebo výroby nábytku na šití ochran obličeje. Firmám město zajistilo látky a tkalouny, které musela radnice ze svého pořídit, částečně je získala darem. Jen za tkalouny doposud Krásná Lípa zaplatila 18 tisíc, dalších 30 tisíc by měly stát látky. Celkově prozatím v tomto městě počítají s výdaji okolo sta tisíc korun.

Také na děčínský magistrát mohou dobrovolní krejčí přinést domácky vyrobené roušky. „Využijeme je pro seniory, zaměstnance škol a školek, kteří v nouzovém stavu zajišťují péči o děti, a pro organizace starající se o seniory,“ uvedl mluvčí magistrátu Luděk Stínil.

Roušky je možné nosit na obě recepce děčínského magistrátu. Tedy jak na Mírovém náměstí, tak i v ulici 28. října. „Pokud přivezete roušky na úřad v době, kdy je budova uzavřena, pak volejte na telefonní číslo uvedené na dveřích. V případě dotazů a dalších informací se obracejte v pracovní době na tel. číslo 412 593 111 nebo na 771 135 374,“ doplnil mluvčí magistrátu Stínil.

V Rumburku mají roznos roušek na starosti dobrovolníci z komunitního centra CEDR, které se věnuje především sociální oblasti. I díky tomu má dostatek spolupracovníků, kteří se denně pohybují v terénu.

„Na městském úřadě byly určeny dvě pracovnice, kterým se občané mohou o roušky hlásit. Konkrétně Markéta Suchá (marketa.sucha@rumburk.cz, 702 233 772) a Jana Walderová (jana.walderova@ rumburk.cz, 702 233 672),“ uvedl rumburský městský úřad na sociálních sítích. Lidé je mohou kontaktovat v době od 8 do 17 hodin. Pracovnice požadavky lidí zaevidují a roušky budou dále předány dobrovolníkům

Ve Varnsdorfu organizuje sbírání a distribuci roušek Martina Sollochová, která roušky také šije. Bližší informace je možné získat na e-mailové adrese msolloch@ email.cz.

Od čtvrteční půlnoci platí z nařízení vlády povinnost zahalit obličej, aby lidé zamezili možnému přenosu infekce. Pokud nemají k dispozici roušky, postačí šátky nebo šály. Na to, zda nedochází k porušování tohoto nařízení, dohlížejí během své běžné pochůzkové činnosti například strážníci. „Pokud potkají někoho bez roušky, tak jej na to upozorní. Takových případů je ale naprosté minimum. Pokud by nechtěl poslechnout, zpracují na to úřední záznam a předají věc správnímu orgánu,“ řekl ředitel děčínské městské policie Marcel Horák. Strážníci se především snaží lidem vysvětlovat situaci a upozorňovat je na nedostatky. Represe je podle Horáka až ta poslední volba.

Také ve Varnsdorfu hlídají, zda mají lidé zakrytá ústa. I zde je drtivá většina lidí disciplinovaná. „Jen ráno cestou do práce jsem potkal dva asi dvacetileté mladíky bez zakrytých obličejů, které jsem upozornil, že musí nosit roušku,“ popsal svou zkušenost ze čtvrtečního rána varnsdorfský místostarosta Jiří Sucharda, který má městskou policii na starost.

Strážníci dohlížejí také na to, aby obchodníci dodržovali vládní nařízení, které umožňuje od 10 do 12 hodin vstup do obchodů jen seniorům starším 65 let. „Všude byl ve čtvrtek klid. Do obchodů se nikdo krom vymezenou věkovou hranici nesnažil dostat,“ doplnil Marcel Horák s tím, že pokud by někdo viděl problémy, má se obrátit na tísňovou linku městské policie.