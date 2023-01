Rok 2022 v Zoo Děčín: Návštěvnický rekord utekl těsně, narodila se řada mláďat

Přesně 133 968 návštěvníků loni zavítalo do děčínské zoo. Jejich počet se tak zařadil na druhé místo ve statistikách návštěvnosti. Do překonání dosavadního návštěvnického rekordu z roku 2019, kdy si do zoo našlo cestu více než 134 tisíc příchozích, chybělo pouhých 327 lidí. I tak byl rok 2022 pro zoo úspěšný. Přinesl chovatelské úspěchy, importy nových zvířat a také nové expozice.

Medvěd kamčatský Bruno v Zoo Děčín. | Foto: Zoo Děčín