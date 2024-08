Dobrovolní i profesionální hasiči z Varnsdorfu i hasiči z Rumburku spěchali ve čtvrtek k požáru na Hrádek, který jen nedávno prošel velmi nákladnou rekonstrukcí a za dva týdny se po desítkách let kompletně otevře veřejnosti. Dým stoupající z věže varnsdorfské dominanty byl viditelný z velké části města. "Je to vidět z celého města, hlásilo to přes 20 lidí včetně Němců," uvedl velitel varnsdorfských hasičů a místostarosta města Jiří Sucharda.

Jak se po příjezdu hasičů na vrch nad městem ukázalo, ve skutečnosti lidé viděli velký roj mravenců, který z dálky připomínal černý kouř. Hasiči se tak mohli vrátit zpět na základny.

Podobnou událost přitom nezažil Hrádek poprvé. Téměř přesně před dvanácti lety, 20. srpna 2012, se nad vyhlídkovou restaurací také objevil roj mravenců a i tehdy lidé zalarmovali hasiče. "Děkujeme těm, kteří zavolali nám, případně na linku 150, že nejsou lhostejní a možný požár okamžitě hlásili," dodal po letošním rojení mravenců se znatelnou úlevou v hlase Jiří Sucharda.

