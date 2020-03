Jen v jižní části okresu Děčín chodí na první stupeň několik tisíc dětí. Jejich rodiče nebudou moci využít ani družin, i ty totiž budou zavřené.

„Jsou dvě možnosti. Buď mi dcery pohlídá babička, nebo si je budu muset vzít do práce,“ popsala nelehkou situaci Veronika z Děčína krátce poté, co se dozvěděla o uzavření škol. Že by její dcery zůstaly samotné doma nepřipadá v úvahu, chodí totiž teprve do první třídy. Právě babičky budou asi nejčastějším řešeném neočekávané situace, do které se řada rodičů dostala.

Uzavření se týká základních, středních, vyšších odborných i vysokých škol. Jen v Děčíně se jedná o téměř dvě desítky zařízení.

Ve velkém zasáhne rozhodnutí vlády také pořadatele nejrůznějších kulturních akcí, například plesů. Například již v pátek 13. března se měl konat maturitní ples děčínské zemědělské školy. Retro ples, který se měl konat na Střelnici v Děčíně příští týden, pořadatelé přesunuli na 11. září. Neuskuteční se ani páteční reprezentační ples Rumburka nebo řada divadelních představení.

V sousedním Varnsdorfu museli přesunout na náhradní termín Zamilovaného sukničkáře v hlavních rolích s Lukášem Vaculíkem a Mahulenou Bočanovou.

Mimořádná opatření mají dopad také na turistický ruch. Děčín zrušil slavnostní zahájení turistické sezóny, které se mělo uskutečnit poslední březnový víkend. Národní památkový ústav pak odložil otevření svých objektů po zimní přestávce na neurčito. To se týká také zámku v Benešově nad Ploučnicí. „Zatím s posunem zahájení provozu lodiček nepočítáme. Budeme situaci monitorovat vyhodnotíme to podle vývoje,“ řekl hřenský starosta Zdeněk Pánek s tím, že k odložení zahájení provozu může dojít.

Velký problém představuje úterní rozhodní bezpečnostní rady státu také pro sportovní kluby. Ve středu 11. března se měla v Děčíně odehrát hned dvě utkání, na která se diváci těšili. „BK ARMEX Děčín samozřejmě respektuje rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR a tudíž se zítřejší zápas uskuteční bez vaší podpory,“ uvedl děčínský basketbalový klub ve svém prohlášení na sociálních sítích. Zápasy s Pardubicemi, které Děčín ve středu přivítá, přitom patří mezi divácky nejatraktivnější. Basketbaloví fanoušci se tak budou muset spokojit s internetovým přenosem.

Kromě komorní atmosféry, která bude připomínat spíše předzápasové tréninky a může ovlivnit výkony mužstev, se pořádání zápasů bez diváků promítne také v klubových pokladnách. Zatímco náklady se sníží jen nepatrně, přijdou o příjmy ze vstupného.