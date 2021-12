Hasiči z Dolních Habartic slavili 145 let od založení

Dobrovolní hasiči z Dolních Habartic oslavili 145 let existence svého sboru.Zdroj: Deník/Alexandr Vanžura

Ještě před pár lety to v Dolních Habarticích vypadalo, že prodají stříkačku a zavřou hasičárnu. Neměl s ní téměř kdo jezdit, navíc výjezdů bylo jen pár do roka. Za poslední roky se ale situace výrazně proměnila. V Habarticích mají funkční jednotku, hasičský potěr, novou techniku. I díky tomu oslavila jednotka v sobotu 7. srpna 145 let své existence.