Ve Varnsdorfu našli archivářský poklad

Ve Varnsdorfu nalezli vzácné archiválie.Zdroj: SOkA Děčín/Jan Němec

Doslova archivářský poklad si přivezli na začátku května do Státního okresního archivu v Děčíně. Ve dvou bednách se skrývalo sto let života ve Varnsdorfu. Nalezené byly soupisy lidí s domovským právem, ale i bez něj, nebo soupisy nejrůznější čeledi. V knihách je tak například evidence služek nebo dělníků zapsaných podle jednotlivých továren. Díky nálezu bude možné například popsat, odkud přicházeli do Varnsdorfu lidé v době jeho bouřlivého vývoje ve druhé polovině 19. století.