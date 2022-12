Duben

Přístaviště pro malé lodě

V Děčíně začalo v dubnu sloužit nové přístaviště pro malá plavidla.Zdroj: Deník/Alexandr Vanžura

Desítky let čekali majitelé malých lodí na to, aby mohli v Děčíně přistát. Posledních deset let jim bylo slibováno, že už brzy se přístaviště pro malá plavidla otevře. Dočkali se 22. dubna, kdy bylo za přítomnosti ministra dopravy slavnostně otevřeno. Po vodě tak mohou do města dorazit návštěvníci, kteří by městem kvůli absenci vhodného místa na uvázání lodě jen propluli dál na Ústí nebo na Německo.

FOTO, VIDEO: Kapitáni, radujte se, kotvit lze už i v Děčíně