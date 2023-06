/PŘEHLEDNĚ/ V prvním červencovém týdnu odstartují práce na pokládce nového povrchu na Labském nábřeží. Ten dostane silnice od železničního přejezdu v Přípeři až po kruhový objezd u Tesca. Práce jsou rozděleny do pěti etap. Přinášíme přehled dopravních omezení, se kterými musí řidiči během letních prázdnin počítat.

Dopravní omezení na Labském nábřeží. Ilustrační foto | Foto: Deník/Alexandr Vanžura

První etapa prací začne v pondělí 3. července a potrvá čtyři dny. Během nich bude pro veškerou dopravu vždy od 8 do 17 hodin zcela uzavřený úsek od Tyršova mostu k železničnímu přejezdu v Přípeři. "Neprojedou tudy ani autobusy, omezení se tak dotkne například i turistických autobusů směrem na Sněžník," informoval mluvčí děčínského magistrátu Luděk Stínil. Doplnil, že na tento úsek pak navážou práce na křižovatce u Tyršova mostu. Během nich budou moci auta obousměrně projíždět pod mostem, dopravu zde bude řídit semafor. "Práce jsou zatím naplánovány na 6. a 7. července, trvat by ale měly pouze jeden den," dodal Stínil.

Během druhé etapy od pondělí 10. do pátku 14. července proběhne frézování a pokládka nového povrchu mezi Tyršovým mostem a kruhovým objezdem u mototechny. Uzavřena bude vždy polovina komunikace, ta druhá bude jedním směrem průjezdná, a to ze směru od Tyršova mostu do Podmokel. "Opačným směrem budou muset auta i autobusy jezdit po Novém mostě. Dopravní podnik města Děčína proto připravuje pro cestující podrobné informace," sdělil mluvčí.

Při třetí etapě v sobotu 15. a v neděli 16. července bude zcela uzavřen kruhový objezd u mototechny. Pro přejezd přes Labe budou muset řidiči opět využít Nový most.

Čtvrtá etapa zahrnuje úsek od kruhového objezdu u mototechny ke kruhovému objezdu u Tesca. Práce budou probíhat od pondělí 17. července do soboty 5. srpna, polovina komunikace bude opět jednosměrně průjezdná, a to směrem od Tesca.

Poslední pátá etapa zahrnuje práce přímo na kruhovém objezdu u Tesca. Plánovaná je na 6. až 10. srpna, provoz bude řízený semafory.

Město upozornilo, že plány může narušit nepřízeň počasí. V případě deště se může pokládka nových povrchů protáhnout. Oprava povrchů také přinese komplikace pro podnikatele a obyvatele na Labském nábřeží. „Dohodli jsme se se zhotovitelem, že bude místní obyvatele podrobně informovat o harmonogramu prací,“ uvedl náměstek děčínského primátora Ondřej Smíšek (Náš Děčín). „Kromě toho chceme, aby v kritických dnech, tedy především při uzavření kruhového objezdu u mototechny, nasadila městská policie do ulic více hlídek a pomohla řešit aktuální dopravní problémy,“ dodal Smíšek.

Město apeluje na řidiče, aby sledovali dopravní značení. Pokud dojde ke změnám, bude o nich informovat.