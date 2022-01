Ve čtvrtek 13. ledna jednalo představenstvo, v pátek proběhlo jednání s odboráři. Představy obou stran o mzdách pro letošní rok se pomalu přibližují, nová kolektivní smlouva ale stále podepsána není. „Řekl bych, že naše představy se pomalu sbližují, takže je stále naděje to uzavřít do konce ledna. Od začátku deklarujeme, že jsme ochotni jednat o zvýšení na úrovni inflace,“ řekl Deníku předseda představenstva dopravního podniku Zdeněk Machala.

Že je vyjednávání na dobré cestě, potvrzuje i šéf odborů Jiří Vašák. Právě to, aby růst příjmů nebyl nižší než inflace a zaměstnancům dopravního podniku tak neklesaly příjmy, je jedním z požadavků odborů. Právě na základě inflace byla postavena první nabídka dopravního podniku ve výši čtyři procenta. „Na zvýšení jsme se dohodli, nyní to musí schválit město. Dali jsme si podmínku, že se zvýšením se zároveň nesmí snížit bonusy a příplatky,“ uvedl odborářský šéf s tím, že se s představenstvem domluvili na tom, že konkrétní čísla růstu mezd nyní komentovat nebudou. Je ale možné očekávat, že se bude pohybovat okolo sedmi až osmi procent, v hodinové mzdě by to mělo znamenat přibližně deset korun navíc. Pokud dohodu schválí i vedení Děčína, mohli by odboráři a dopravní podnik podepsat novou kolektivní smlouvu na tento rok na začátku příštího týdne.

Podle Vašáka by se už neměla opakovat situace z předchozích týdnů, kdy dopravní podnik musel odříkat desítky spojů. Řidiči totiž během kolektivního vyjednávání odmítali chodit na přesčasy ze svého volna. „Byli jsme požádáni, zda bychom tento protest nepřerušili. I s ohledem na začátek testování a nastupující omikron jsme se domluvili, že doporučíme řidičům, aby přesčasy neodmítali,“ doplnil Vašák.

Řidiči v Děčíně odmítli jezdit přesčasy. Chtějí přidat více, než nabízí podnik

Dopravnímu podniku v současné době chybí deset až patnáct šoférů, aby neměl problémy, když několik najednou nastoupí na nemocenskou. V první náborové vlně firma sehnala jednoho řidiče, nyní se chce zaměřit i na lidi, kteří nemají potřebná oprávnění. Těm chce pomoci získat jak potřebný řidičský průkaz, tak i profesní průkaz, které jsou nezbytné pro řízení autobusů.

Kolektivní vyjednávání mezi odbory a vedením dopravního podniku začalo loni. Odboráři původně požadovali 15 procent, představenstvo nabízelo čtyři procenta. Řidiči si v dopravním podniku vydělají za hodinu práce 132 korun. Zvýšení o jedno procento vyjde dopravní podnik podle jeho ředitele Bohumila Bárty na 800 tisíc korun. Bude tak potřeba najít několik milionů korun, aby firma mohla zvednutí výplat zaplatit. Částečně by tuto částku mohly pokrýt vyšší kompenzace od města a kraje, částečně úspory v provozu. K těm by bylo možné dojít například mírným omezením najetých kilometrů.