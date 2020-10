Ulice bude v době stavby průjezdná jednosměrně od náměstí Svobody, objízdná trasa z druhého směru povede přes Staré Město, a to Litoměřickou, Březovou a Obloukovou ulicí.

"Uzavírka se dotkne také cestujících, kteří využívají autobusy. Dojde k omezení na lince č. 202, 208, 209, 229, 232. Obsluhující linky směr Staré Město, Nebočady a Velká Veleň nebudou stavět na zastávce Kaufland. Ze zastávky Zámecký rybník budou pokračovat do další zastávky na trase, a to buď do zastávky Březová nebo Žerotínova," uvedl mluvčí děčínského magistrátu Luděk Stínil.

"V opačném směru linky směr Autobusové nádraží a Bynov nebudou obsluhovat zastávku Zámecký rybník a Březová. Tyto linky jsou vedeny po objízdné trase a obsluhují zastávku Kaufland," dodal mluvčí.

Dopravní omezení by mělo trvat do konce listopadu.