Vybudování oddělení magnetické rezonance v děčínské nemocnici vyjde na 100 milionů.

Budoucí podoba pracoviště magnetické rezonance v Děčíně. | Foto: Deník / Alexandr Vanžura

Do Ústí nad Labem, do Teplic nebo dokonce do Prahy, kde jsou podle zkušeností lékařů paradoxně nejkratší čekací doby. Tam všude zatím musí jezdit pacienti z Děčínska, kteří potřebují vyšetření na magnetické rezonanci. To by se od příštího roku mělo změnit. Krajská zdravotní totiž finišuje s výstavbou rezonance v děčínské nemocnici.