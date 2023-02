Ještě letos se chce Rumburk pustit do druhé etapy revitalizace sídliště Podhájí. Její součástí je vybudování přibližně tří desítek parkovacích míst, nových lamp veřejného osvětlení a chodníků.

Oprava chodníku. Ilustrační foto. | Foto: Deník / Karel Pech

Vítěz výběrového řízení, který by měl být znám na přelomu února a března, by měl se stavbou začít v půlce června a hotovo by měl mít nejpozději do 20. listopadu letošního roku. Odhadovaná cena, kterou město zveřejnilo v zadávací dokumentaci, je více než pět milionů korun.