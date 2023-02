„Snažíme se víc vařit doma. Když už jdeme na oběd do restaurace, tak se samozřejmě koukáme i na ceny. Rozdíl v poledním menu může být i čtyřicet korun, jeho cena se pohybuje až ke dvěma stovkám,“ říká Tomáš Secký z Varnsdorfu, který omezil obědy v restauracích zhruba na polovinu.

Domácí obědy jej vyjdou výrazně levněji než ty v restauracích, přibližně na třetinu až polovinu. „Méně chodíme také na pivo. Dříve jsme zašli tak jednou týdně, teď je to zhruba jednou za měsíc. Pivo za 55 korun je už prostě moc,“ dodává Secký.

Děčín si vezme úvěr až 405 milionů, má posloužit především na úspory

Jak výrazně se zvedly ceny v restauracích, dokazují data Deníku. Například v rumburském Lužanu stál kuřecí řízek s bramborami před dvěma lety 184 korun, loni 190 a letos vyjde včetně přílohy na 235 korun.

O desetikorunu zdražil kuřecí řízek s bramborami v Clubu Šluknov. Zatímco před rokem stál na poledním menu 99 korun, dnes za něj zákazníci dají 109 korun. V roce 2021 byl levnější o dvacetikorunu. V dolnopoustevenské restauraci Chillis mají na běžném menu řízek se šťouchanými bramborami za 234 korun.

O sto procent vyšší ceny

S úpravou cen v porovnání s loňským rokem počítají po otevření právě rekonstruované kuchyně také v krásnolipském pivovaru Falkenštejn. „Ceny surovin letí výrazně nahoru. U některých položek je to i o sto procent. U energií máme zafixovanou cenu ještě do konce letošního roku, takže jsme měli docela štěstí. Letos snad budeme mít lepší vyjednávací pozici,“ říká majitel pivovaru Jan Srb. Právě energie přitom řadu restaurací trápí ještě více než rostoucí ceny potravin. Mnohdy totiž provozovatelé museli začít platit zálohy v několikanásobné výši než dříve.

Srb očekává, že letos zvednou ceny o jednotky procent. „Určitě to nebude o desítky procent. Stále sledujeme marže a neustále se pohybující ceny vstupů,“ dodává Jan Srb. Například hovězí guláš se v této hospodě daří držet pod dvěma stovkami. „Trh se pročišťuje. Zákazníci odchází od těch, kteří nemají dobrý poměr ceny a kvality. Ti, kteří to dělají dobře, mohou ještě růst. Lidí sice v hospodách ubyde, ale budou se koncentrovat,“ dodává majitel krásnolipského pivovaru. Na úbytku návštěvníků v hospodách má podle jeho názoru vliv také covid, kdy si lidé během uzávěr mnohdy odvykli chodit do hospod.