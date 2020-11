FOTO: Varnsdorf začal s opravou restaurace na Hrádku, vyjde na 26 milionů

Doposud mohli návštěvníci Hrádku u Varnsdorfu využívat pouze vyhlídkovou věž. To by se od příštího roku mělo změnit. Město se totiž pustilo do kompletní rekonstrukce restaurace, která je desítky let zavřená.

Restaurace na Hrádku ve Varnsdorfu prochází rekonstrukcí | Foto: Tomáš Secký

S její obnovou Varnsdorf počítal už minulý rok. Musel ale přepracovat projekt tak, aby odpovídal současným standardům a nebylo nutné restauraci za několik let znovu předělávat. S opravou začala stavební firma na podzim, hotovo by měla mít do konce první poloviny roku 2021. „V současné chvíli probíhají hlavně demoliční a zemní práce pro inženýrské sítě. Pokládá se kanalizace, jak splašková, tak tuková kvůli kuchyni. To probíhá hlavně v prvním patře. V dalších patrech se odstraňují původní podlahy, v některých místech dělníci narazili na skalní masiv, což práce mírně komplikuje,“ vylíčil starosta města Roland Solloch. Kvůli bezpečnosti je Hrádek od neděle pro návštěvníky uzavřený, otevřít by se měl znovu na jaře. Na výrazný vrchol ležící přímo na státní hranici si přitom každoročně nachází cestu i díky jeho poloze turisté z Česka i Německa. Grepl: Lukáš Houser mi zavolal, když jsem byl doslova chodící mrtvola Přečíst článek › Rozsáhlá rekonstrukce, za kterou město zaplatí 26 milionů korun, zasáhne do tří pater historické budovy, kde kromě samotné restaurace vznikne i její zázemí. V prvním podlaží budou tři restaurační místnosti. V severní části původní budovy budou toalety pro veřejnost a pro personál a malý nákladní výtah. Ve druhém podlaží bude stávající kancelář rozdělena na šatnu kuchařů a na provozní místnost současné výstavní síně. „Ve třetím nadzemním podlaží bude za stávajícími dveřmi vedoucími z podesty schodiště věže do půdního prostoru vytvořena malá chodba, ze které bude jedněmi dveřmi přístupná nová plynová kotelna a druhými zbývající nevyužívaný půdní prostor,“ uvedl mluvčí varnsdorfské radnice Tomáš Secký. Než mohla oprava restaurace začít, musel kromě jiného nechat Varnsdorf na 433 metrů vysoký kopec přivést vodu. Vrcholová budova totiž doposud napojení na vodovod neměla. Během příštího roku pak radnice plánuje vybrat nájemce, který by výletní restauraci provozoval. FOTO: Turisté si i během nouzového stavu nacházejí cestu do přírody Děčínska Přečíst článek › Hrádek je svou téměř třicet metrů vysokou věží z daleka viditelná dominanta Varnsdorfu, její výstavba začala v roce 1903 a hotovo bylo o rok později. Součástí výletního místa, na které si téměř okamžitě našly cestu zástupy nejen místních, byla kromě vyhlídkově věže také restaurace. Po válce celý objekt po Horském spolku pro nejsevernější Čechy převzalo město Varnsdorf, které nechalo vyhlídkové místo v roce 1967 opravit. Po nepovedené privatizaci po roce 1989 začal Hrádek velmi rychle chátrat, propadla se střecha, zřítila se část věže. Zpátky ho město odkoupilo na přelomu milénia. V roce 2000 vznikl nadační fond Hrádek – Burgberg, který začal shánět peníze na další opravu. Díky tomu byla o tři roky později opět otevřena vyhlídková věž a opravy pokračují dodnes. Hrádek si ale neoblíbili jen turisté, za téměř dvacet let od otevření věže se zde uskutečnilo také několik desítek svateb a společenských akcí.

