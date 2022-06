Děčín připravuje rekonstrukci Resslovy ulice v Děčíně. Předpokládaná cena je podle zadávací dokumentace veřejné zakázky, kterou magistrát tento týden zveřejnil, 8,4 milionu korun.

Vítěz tendru by měl, pokud se výběrové řízení nezkomplikuje, do ulice pod Pastýřskou stěnou nastoupit v září letošního roku a hotovo by měl mít do 200 dnů. Součástí zakázky je rekonstrukce silnice v Resslově ulici i chodníků, vybudování nového obratiště, úprava sítě veřejného osvětlení a úprava parkovacích stání.