/FOTO, VIDEO/ Je čtvrtek 2. listopadu odpoledne a v děčínském útulku je živo. Sotva se otevře brána, v areálu se ozývá všudypřítomný štěkot. Psi tak hlásí příchod každého, kdo je přijde navštívit. Ve švech však zařízení naštěstí nepraská, do plné kapacity má aktuálně daleko. Nacházejí se tu však zvířata, která už by si domov zasloužila. Některá z nich tu totiž na novou milující rodinu čekají i více než rok.

Děčínský útulek ve čtvrtek 2. listopadu 2023. | Video: Deník/Jitka Vepřovská

Jedním ze psů, kteří jsou v útulku momentálně nejdelší dobu, je cane corso Prcek, kterého útulek přijal loni na začátku července. Při odchytu byl agresivní, proto bylo nutné jej přivézt pod narkózou. Stejně jako křížence mollosoidního plemene Seta, kterého na návrh Krajské veterinární správy útulek odebral původnímu majiteli pro týrání. "K Prckovi se ze začátku nedalo jít ani do kotce. Set to samé, tito dva psi byli převezeni pod narkózou, protože byl problém je přepravit, sáhnout na ně… A teď jsou to úplně suprová zvířata, připravená jít do nového domova," uvedla vedoucí děčínského útulku Eveline Jahelková.

Zdroj: Městský útulek DěčínV jednom z kotců se nachází také téměř 70kilový středoasijský pastevecký pes. Do útulku přišel letos v červnu vyhublý, se zanedbanou srstí a zánětem v očích. Během jedenácti dnů pobytu nabral skoro 10 kilogramů. Jde o pohodového psa. "Goliáš vůbec nemá povahu středoasiata. Je to hroznej mazel," ukazuje obra mezi ostatními svěřenci pracovnice útulku Kateřina Haberlandová.

Právě o velké nebo staré psy je nejmenší zájem, v útulku se tak ohřejí výrazně déle než malá plemena nebo štěňata. Pro staré psy tak může být útulek také posledním "ubytováním", kde už dožijí. Na jiné psí dědečky a babičky se ale usměje štěstí. "Když se jich někdo ujme, tak někdy pes překvapí. Počítá se s tím, že ještě bude žít tak maximálně dva nebo tři roky, ale klidně tu může být dalších osm let. Taky znám takové případy," usmála se Jahelková. Aktuálně obývá jeden z kotců psí senior Hugo.

Někdy je problém umístit do nové rodiny také psy plemen typu bull, a to především ty s pohnutým osudem. Důkazem toho je kříženec těchto plemen Aron, jehož životnímu příběhu se Deník v minulosti už věnoval. V útulku si pobyl dva roky, což je nejdelší doba v historii útulku. Dnes už má Aron nový domov. "Já vždycky říkám - kdo si počká, ten se dočká. A Aron si počkal tedy trošku dýl, ale dočkal se. Má skvělého pána, válí se s ním v posteli, chodí s ním po Praze, takže jsme překvapení. Takže vždy je to otázka času, kdy se najde člověk, se kterým si sednou," řekla Jahelková.

V útulku vyhlíží nový domov i kříženec bull plemen Max, který je v útulku od loňského října. Při příjmu byl vyhublý a na krku měl kovový obojek zarostlý do masa. Veterinář mu jej pod narkózou z krku vyndal, psovi se vše zahojilo a přibral. Z Maxe je dnes mazlivý pes, který si rád hraje a je "k neutahání".

Oproti tomu jsou čerstvými obyvateli útulku s velkou šancí, že nový domov najdou brzy, štěňata kříženců, která budou v dospělosti většího vzrůstu. Útulek je přijal v neděli 29. října. "O štěňata bylo pečováno, byli jsme požádáni o pomoc s umístěním," sdělila vedoucí útulku. Potenciální majitelé však musí počítat s tím, že štěňata bude potřeba řádně vychovat a vycvičit. Na rozdíl od dospělých psů, kteří už zvládají minimálně základní povely.