Původně plánovalo ŘSD opravit úsek na hranici mezi Děčínem a Jílovým již loni, nakonec ale došlo k více než půlročnímu posunu. „Opravu Teplické ulice v Děčíně-Bynově na silnici I/13 zahájíme 1. dubna a práce plánujeme ukončit do konce května 2022,“ uvedla Dana Zikešová z Ředitelství silnic a dálnic. Za opravu by správce dopravní infrastruktury měl zaplatit 11,2 milionu korun bez daně.

Rekonstrukci rozdělí do čtyř částí

Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně dlouhý úsek s vysokou dopravní zátěží, denně po něm projedou tisíce automobilů mířících nejen do sousedního Jílového, ale i k dálnici na Drážďany, bude rekonstrukce rozdělena do čtyř etap, během kterých budou muset řidiči krátkodobě využívat objížděk. „Objízdné trasy si vyžádají několik krátkodobých uzavírek, které se dotknou především místních obyvatel,“ uvedl mluvčí děčínského magistrátu Luděk Stínil. Silničáři budou postupovat po částech od křižovatky Teplické ulice s Lesní cestou a Rudolfovou ulicí směrem na Jílové. Doprava bude řízena kyvadlově pomocí semaforů.

„Protože tato část silnice vypadá relativně v pořádku, dotazoval jsem se na ŘSD, proč je oprava nutná. Podle ŘSD jsou ve špatném stavu podložné vrstvy, protismykové vlastnosti vozovky jsou navíc nevyhovující, a tím se snižuje bezpečnost provozu,“ popisuje náměstek primátora Tomáš Brčák (ODS) a dodává: „Budeme tlačit na zhotovitele, aby byla rekonstrukce dokončena co nejdříve.“

Rekonstrukce části Teplické ulice se dotkne také městské autobusové dopravy, v opravovaném úseku je totiž několik zastávek v obou směrech. Ty bude dopravní podnik přesouvat podle toho, kde aktuálně bude stavební firma pracovat. „S ohledem na možnosti nenadálých změn, doporučujeme sledovat informace na webových stránkách a facebooku,“ uvedl dopravce na svých webových stránkách.

Kromě Nového mostu Ředitelství silnic a dálnic připravuje i další opravy silnice mezi Libercem a Teplicemi, po které denně jezdí tisíce aut směrem k dálnici. Tím nejviditelnějším problémem je sesuv krajnice na Teplické ulici v nejužším místě celého průtahu městem. Přímo pod silnicí protéká Jílovský potok, do kterého se začíná silniční val pomalu sesouvat. „Původně jsme plánovali pouze opravu asfaltových povrchů. Došlo tam ale k sesuvu, proto nyní připravujeme dokumentaci na opěrnou zeď, aby byl celý úsek zpevněný,“ řekl vedoucí provozního úseku Ředitelství silnic a dálnic Vít Plechatý s tím, že letos by měla být dokumentace včetně stavebního povolení hotová a samotná stavba by měla začít příští rok.