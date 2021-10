S dalším velkou dopravní nepříjemností musí počítat řidiči v Děčíně. Ředitelství silnic a dálnic totiž pokračuje v rekonstrukci Teplické ulice, která je výpadovkou směrem na dálnici a Teplice.

Rekonstrukce části Teplické ulice v Děčíně. Ilustrační foto. | Foto: Deník/Alexandr Vanžura

Tentokrát opraví téměř tříkilometrový úsek od křižovatky s Rudolfovou ulicí směrem k hranicím města. Kvůli dočasné uzavírce výjezdů ze sídliště při pokládce asfaltu bude nutné zprůjezdnit ulici Na Pěšině v obou směrech, v tuto dobu zde nebude možné parkovat. Rekonstrukce by měla začít v polovině října a hotovo by mělo být do konce října.