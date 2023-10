Téměř stoletá budova nebyla v dobré kondici, okny tak profukovalo, že dokonce bylo nutné některá zalepit montážní pěnou, aby se bylo možné v těchto třídách učit. Kvůli tomu se již před deseti lety přestěhovala dopravní část průmyslovky do budovy, kde dříve byli jen stavaři. „Začali jsme v roce 2020, kompletně celá rekonstrukce se dělala za běžného provozu. To znamená, že jsme museli stěhovat třídy a zorganizovat výuku tak, aby nebyla narušena. Jsem hrdá na to, že narušená nebyla,“ řekla při slavnostním otevření opravených pavilonů ředitelka děčínské průmyslovky Jana Vacková. Během uplynulých tří let se dostalo na výměnu oken nebo vytápění. Škola přišla také o jeden ze svých charakteristických znaků. Zelenou měděnou střechu, kterou je vidět z velké části Děčína, nahradily tašky.

Samotná rekonstrukce trvala výrazně déle, než se původně čekalo. Během oprav se totiž objevila hned řada nečekaných komplikací, které stavební práce značně prodloužily. Tou největší byl havarijní stav budovy. „Když jsme odkryli některé konstrukce, tak jsme zjistili, že jsou stropní konstrukce v havarijním stavu. Což následně potvrdil přizvaný statik. Většinu nosných konstrukcí stropů tak bylo potřeba vyměnit,“ přibližuje největší těžkosti Daniel Přibyl ze zhotovitelské firmy IR.C. Statické narušení budovy zasáhlo také přímo do výuky. „Kvůli tomu jsme museli vyklidit další prostory v pavilonu A,“ doplňuje Jana Vacková. Problémy přinesla také dvouletá epidemie covidu a válka na Ukrajině, která zcela nečekaně zdražila téměř veškerý stavební materiál.

Nákladnou investicí ale rekonstrukce letenské průmyslovky nekončí. „Začali jsme nejprve budovat pavilon C, následně B a nyní nás čeká ještě pavilon A společně s hřištěm a okolím školy,“ přibližuje další plány ředitelka školy. Projektová dokumentace na poslední fázi by měla být hotová do konce letošního roku, na začátku toho příštího by mělo být vyhlášené výběrové řízení na zhotovitele, který by měl začít se stavbou na jaře příštího roku. Po dokončení této etapy by škola měla mít podobnou tvář, jakou měla ve dvacátých letech minulého století.

Kromě průmyslové školy na Letné se dočká velké opravy také děčínské gymnázium, na kterém kraj plánuje opravit fasádu a střechu a vyměnit okna. „Jsem moc ráda, že investice do škol v posledních letech proudí a kasa je otevřená. Vzdělávání je důležité. Ale přeci jen, žák je ve škole třetinu svého života a tak exteriér i interiér hrají svou roli,“ řekla krajská radní pro školství Jindra Zalabáková.

Vizualizace letenské průmyslovky po rekonstrukci

Zdroj: VOŠ a SPŠ Děčín