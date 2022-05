Rekonstrukce rumburské nemocnice by mohla začít už letos

/VIZUALIZACE/ Až jedna miliarda korun by v příštích letech mohla zamířit do Lužické nemocnice v Rumburku. Krajská zdravotní plánuje v rámci mohutných investic nakoupit moderní vybavení, opravit stávající budovu, chystá také její přístavbu. Právě u ní musela částečně slevit z původních požadavků a novostavbu o jedno patro snížit. Nabídky totiž téměř dvojnásobně převyšovaly očekávání zdravotnického holdingu. Pokud vše půjde dobře, stavět by se mohlo začít na konci letošního nebo začátku příštího roku.

Vizualizace budoucí podoby nemocnice v Rumburku. | Foto: Krajská zdravotní

Plán dostavby a rekonstrukce hlavní rumburské nemocniční budovy je hotový už mnoho let, doposud na něj ale nebyly peníze. Bývalý vlastník, kterým bylo město, si totiž tak velkou investici nemohl dovolit, i s ohledem na sanaci obrovských provozních ztrát špitálu. Hejtmanství prostřednictvím Krajské zdravotní se plány na rekonstrukci rozhodlo oživit a především financovat. „Na konci podzimu bychom měli mít hotovou přepracovanou projektovou dokumentaci. Po následném výběru zhotovitele předpokládáme, že bychom poprvé kopli do země na konci roku 2022 nebo na začátku roku 2023,“ přiblížil generální ředitel Krajské zdravotní Petr Malý. První pacienty by mohli v nové části nemocnice ošetřit na přelomu let 2024 a 2025. V přístavbě se počítá s operačními sály, intenzivní péčí, zázemím pro radiologii nebo ambulancí urgentního příjmu. Oproti původním předpokladům bude ale přístavba skromnější, sníží se o jedno patro. Jediným důvodem jsou finance a raketově rostoucí ceny stavebních prací. Kavárny a bistra se mění, cestu k nim nabízí Průvodce kavárenského povaleče „Na rekonstrukci jsme dostali 400 milionů a tato částka by nám nestačila. V první soutěži jsme dostali nabídky o přibližně 350 milionů korun vyšší, proto jsme projekt asi o třetinu zmenšili,“ vysvětlil generální ředitel Malý. Kvůli tomu bude nutné změnit také rozložení oddělení. Ve zrušeném patře totiž měla být lůžka chirurgie a gynekologie, ta budou i nadále ve staré budově. I ta projde rekonstrukcí, stejně jako vila v nemocničním areálu, ve které budou lékařské pokoje. Rekonstrukce stávající budovy se odhaduje na 350 milionů korun. Čtvrtečního jednání Krajské zdravotní a kraje se zástupci samospráv, na kterém zdravotnická společnost své plány představila, se zúčastnil také starosta Dolní Poustevny Robert Holec. „Cítím ze strany kraje s tou neutěšující situací něco dělat. Rozhodující samozřejmě bude výběrové řízení a financování,“ uvedl starosta, který se zdravotnictví v regionu dlouhodobě věnuje. Nejnebezpečnějším místem na Děčínsku je Šébr a zatáčka v Ludvíkovicích Peníze pro rumburskou nemocnici chce kraj sehnat především z dotací. Například nové přístrojové vybavení za 150 milionů, které zahrnuje například nový rentgen nebo CT, v plné výši zaplatí prostřednictvím programu REACT. „Na opravu staré budovy chceme využít dotační titul ministerstva životního prostředí v rámci úspor energií. Kromě toho hledáme i možnosti v Evropské unii, abychom zažádali přímo,“ řekl hejtman Jan Schiller. Nejvýznamnější investice do zdravotnictví ve Šluknovském výběžku by se ale měla rozběhnout i tehdy, pokud kraj se žádostmi o dotace neuspěje. Podle hejtmana je kraj připraven vše financovat i prostřednictvím úvěru. Ať už přímo krajské samosprávy, nebo Krajské zdravotní.

