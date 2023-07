/FOTO, VIDEO/ V pondělí 3. července začala rekonstrukce silnice na Labském nábřeží a silnice k Tescu v Děčíně. Rozdělena je do několika etap, hotovo by mělo být do 10. srpna, kdy plánuje Správa a údržba silnic dokončit opravu kruhového objezdu u Tesca.

V Děčíně začala rekonstrukce Labského nábřeží. | Video: Deník/Alexandr Vanžura

První čtyři dny rekonstrukce jsou komplikací především pro obyvatele Jalůvčí, Maxiček a lidí mířících do Horního, Prostředního nebo Dolního Žlebu. Až do čtvrtka 6. července bude každý den od 8 do 17 hodin kvůli frézování uzavřen úsek od Tyršova mostu k přejezdu v Přípeři. Následně se dělníci pustí do křižovatky u Tyršova mostu, v tuto dobu bude možné jezdit pod Tyršovým mostem.

Během druhé etapy od 10. do 14. července proběhne frézování a pokládka nového povrchu mezi Tyršovým mostem a kruhovým objezdem u mototechny. Uzavřena bude vždy polovina komunikace, ta druhá bude jedním směrem vždy průjezdná, a to ze směru od Tyršova mostu do Podmokel. Opačným směrem budou muset auta i autobusy jezdit po Novém mostě.

Ve dnech 15. a 16. července bude při třetí etapě zcela uzavřen kruhový objezd u mototechny. Tento víkend bude opět nutné pro přejezd přes Labe využít Nový most.

Odříznutý Žleb, pro autobusy i Maxičky a centrum. Začne oprava nábřeží v Děčíně

Čtvrtá etapa zahrnuje úsek od kruhového objezdu u mototechny ke kruhovému objezdu u Tesca. Práce na tomto úseku budou probíhat od 17. července do 5. srpna s tím, že opět bude polovina komunikace jednosměrně průjezdná, a to směrem od Tesca.

Poslední pátá etapa zahrnuje práce na kruhovém objezdu u Tesca. Plánovaná je na 6. až 10. srpna, provoz v tomto místě bude řízený semafory.