Dlouhé roky čekali v Krásné Lípě na rekonstrukci nádraží, dočkat by se měli v následujících měsících. Proměna v moderní stanici veřejné dopravy by měla začít ještě letos v listopadu, hotovo by mělo být do konce příštího roku. Kromě místa pro odbavení cestujících bude v budově také prostor pro apartmány, bistro nebo expozici o Českém Švýcarsku. O to, aby nádraží neslo jméno národního parku, nyní usiluje město.

„V určité době se zvažovalo zbouraní nebo ubourání nádraží, podobně jako se to stalo ve Varnsdorfu. Zahájení rekonstrukce proto rozhodně vítáme,“ má radost z rozběhnutí rekonstrukce starosta Krásné Lípy Jan Kolář. Ten s majitelem nádraží, kterým postupně byly České dráhy, Správa železniční dopravní cesty, a nakonec Správa železnic, jednal jako zástupce města mnoho let. Nyní by jeho dlouhodobé úsilí mělo dojít k cíli. Již v listopadu by na nádraží měli nastoupit první dělníci.

Místo demolice proměna. V budově nádraží v Krásné Lípě budou apartmány

„Budova nádraží získá při rekonstrukci nové zateplení, střechu, fasádu, okna a dveře. Součástí prací bude vybudování bezbariérového přístupu a plochy pro parkování,“ vyjmenovává Nela Eberl Friebová ty nejzásadnější stavební zásahy. Na nástupišti vyroste přístřešek, jeho součástí bude úschovna kol pro ty cestující, kteří se rozhodnou pro cestu na vlak využít právě bicyklu. Podle Správy železnic vyjde oprava nádraží na necelých 45 milionů korun. Když se o rekonstrukci začalo před lety mluvit, počítaly odhady s náklady okolo 25 milionů korun. Od té doby ale výrazně zdražili stavební materiál i se částečně rozšířil projekt.

Poslední k opravě

Mnohem zásadnější bude proměna náplně celé budovy. Ta už totiž nebude sloužit výhradně pro potřeby železničářů, pro které je příliš velká. Vznikne zde turistická ubytovna s deseti pokoji, nově zde bude také bistro s veřejnými toaletami. „Tyto prostory budeme mít ve správě my jako město, včetně ubytovací části, která po Jedlové rozšíří ubytovací kapacitu v regionu,“ zmiňuje Kolář nedávno nově vzniklé apartmány na nádraží na Jedlové, které se těší poměrně velké oblibě turistů. Ti totiž mají ojedinělou možnost přenocovat přímo na nádraží, aniž by museli spát na lavičce v čekárně. Při rekonstrukci nejvýše položeného železničního uzlu na Děčínsku se inspirovali právě v Krásné Lípě, kde o konverzi části nádraží na ubytovací kapacity mluvili již při prvních úvahách o rekonstrukci před několika lety.

V okolí nádraží je stavebně rušno již delší dobu. Město zde nechalo postavit nové parkoviště, nyní se pracuje na nové kanalizaci, bez které se rozšířený provoz nádraží neobejde. „Ideálně by tu mohl vzniknout malý autobusový terminál, na který by zajížděly alespoň některé spoje mířící dále do národního parku,“ doplnil Jan Kolář s tím, že by rádi, aby nádraží neslo jméno Nádraží Národního parku České Švýcarsko. Podobně, jako je tomu v Bad Schandau, kde mají také nádraží národního parku. Obě města navíc propojuje Dráha národních parků.

Správa železnic v posledních letech opravila na Šluknovsku všechna velká nádraží, to v Krásné Lípě jako poslední čeká na rekonstrukci. Tou v minulosti již prošla nádraží v Mikulášovicích, Šluknově, Rumburku, Chřibské, Jedlové nebo Varnsdorfu, kde ale správce železniční infrastruktury dvě třetiny nádraží kvůli jeho naddimenzování uboural.