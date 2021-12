„Nechceme nechat hrobku znovu zdegradovat, už na ní bylo odvedeno spousta práce. Ty se ale bohužel zastavily a Omnium nedostalo budovu pod střechu do podzimu, jak mělo,“ vysvětlil zájem města Kolář. Původní dohoda mezi spolkem a městem zněla, že pokud Omnium k určitému datu dotáhne opravu do domluvené fáze, město mu bezplatně převede pozemky pod hrobkou, které vlastní. Radnice přitom už termín jednou prodloužila.

Ani přes současné potíže Krásná Lípa s opravou jedné z nejvýznamnějších památek ve městě skončit nechce. „Budeme usilovat o to, aby byla bezplatně převedena do našeho majetku. Samozřejmě pokud to umožňují smlouvy, které Omnium uzavřelo při získání hrobky do svého majetku se státem. Nemůžeme přešlapovat na místě. I proto, že se lidi o opravu hodně zajímali a jako dobrovolníci při rekonstrukci pomáhali,“ nastínil další možný postup Kolář.

Deník se opakovaně pokoušel kontaktovat předsedu spolku Omnium Jakuba Děda, aby získal jeho vyjádření. Neúspěšně.

Funerální rarita

Hrobky si cení především památkáři. Na konci 80. let 19. století ji navrhl význačný německý architekt Julius Carl Raschdorff. „Od Raschdorffa, který byl německým císařským architektem, se zachovaly pouze dvě funerální stavby. Tou druhou je hrobka císaře Fridricha II. v Postupimi,“ přiblížil před časem Tomáš Brož z Národního památkového ústavu.

Dittrichova hrobka je unikátní i svým technickým řešením. Stavba byla například zateplená korkem nebo asfaltem. Nedaleko ní stojí menší budova s komínem – kotelna pro vytápění hrobky. „Vytápěná nebyla přístupná část, ale krypta. Stále pořádně nerozumíme, proč tomu tak bylo. Je možné, že to bylo kvůli udržení mikroklimatu v kryptě. Do té je podzemním kanálem přiváděn vzduch. V Čechách jsme k této hrobce nenašli žádnou analogii,“ přiblížil další neobvyklé řešení krásnolipské hrobky Brož.

Na památce se odvedlo dost práce. V uplynulých dvou letech se z ní podařilo vyvézt mnoho tun odpadu, vyspárovat rozpadající se zdi nebo vykácet náletové dřeviny na římse, které narušovaly zdivo.

Město rekonstrukci hrobky dlouhodobě podporuje. Z městských lesů například věnovalo dřevo, které nechalo na pile nařezat a které mělo posloužit kromě podepření i k zastřešení hrobky. Materiál složený na hřbitově nyní radnice nechala odvézt do svých technických služeb, kde jej schovala před nepřízní počasí.