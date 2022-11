Kříž v minulosti pracoval pět let také na správě CHKO Labské pískovce, která nyní spadá pod národní park. Deník požádal o vyjádření designovaného ředitele správy národního parku. „V této věci vás musím odkázat na zítřejší tiskovou konferenci. Děkuji za pochopení,“ napsal Petr Kříž v textové zprávě. Právě na tiskové konferenci ve středu 23. listopadu krátce po poledni plánuje ministr Jurečka nového ředitele představit a uvést jej do úřadu. Na konferenci má Kříž přiblížit své představy o fungování nejmladšího českého národního parku.

Nový ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko Petr Kříž.Zdroj: AOPKPodle náměstka hejtmana Jiřího Řeháka, který má ve své gesci cestovní ruch, je důležité, že se ministr Jurečka rozhodl někoho jmenovat. Téměř dva měsíce mezi odvoláním Pavla Bendy a jmenováním Petra Kříže to bylo podle jeho slov komplikované pro kraj, obce i obecně prospěšnou společnost České Švýcarsko. „Předpokládám, že pan Kříž je jako zkušený matador z CHKO Labské pískovce a České středohoří schopen komunikovat s veřejností. Takže pro nás je to dobrá zpráva, čekáme, že se nastaví nová pravidla a že u pana Kříže bude na prvním místě ochrana přírodního bohatství. Ale že se podaří najít kompromis, který by umožnil existenci turistiky,“ řekl krátce po oznámení jména nového ředitele správy národního parku Řehák.

Zahájit diskuzi chtějí podle starosty Krásné Lípy a předsedy Sdružení pro rozvoj Šluknovska Jana Koláře také obce přiléhající k národnímu parku, týkat se má po letních zkušenostech především zajištění požární bezpečnosti a průchodnosti území. „Očekáváme, že by se zásadně měla změnit komunikace směrem k obcím, abychom se byli schopni normálně scházet a diskutovat o problémech. A zároveň je přenášet i na tu formální úroveň, třeba v radě národního parku,“ zmínil Jan Kolář poradní orgán ředitele správy národního parku. Jeho členy si vybírá právě ředitel správy. Zpravidla v radě zasedají zástupci odborníků, obcí, turistických organizací nebo místních podnikatelů.

Předchozího ředitele správy národního parku Pavla Bendu odvolala na konci září bývalá ministryně životního prostředí Anna Hubáčková. „K 30. září 2022 odvolala ministryně životního prostředí Anna Hubáčková (za KDU-ČSL) dosavadního ředitele Správy Národního parku Pavla Bendu pro nedostatečnou komunikaci s obcemi a nezvládnutí managerských povinností v průběhu krizového řízení,“ uvedlo před necelými dvěma měsíci ministerstvo.