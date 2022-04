Nad odvoláním ředitele Bárty nepanovala v radniční koalici jednoznačná shoda. Podle primátora Jiřího Anděla bylo hlasování v radě města, které by představenstvu tento krok zakázalo, velmi těsné. „Chci věřit, že vědí, co dělají. Nebyl jsem přívržencem tohoto řešení, ale byl jsem přehlasován,“ přiznal Anděl. Firma podle něho měla v rámci možností dobré výsledky, bylo to ale závislé především na městských dotacích. „Je otázka, jestli by to nešlo dělat levněji. To se týká především pohonných hmot,“ dodal Anděl. V poslední době firmě dělají starosti především rostoucí ceny nafty a plynu, na který jezdí více než polovina flotily městského dopravce.

Nyní představenstvo pracuje na podmínkách výběrového řízení na nového ředitele. Zveřejnit je chce v polovině dubna s tím, že na zaslání přihlášek by měli mít zájemci přibližně měsíc. Nového ředitele by pak firma chtěla mít vybraného do konce května s tím, že nastoupit by mohl během letních prázdnin. Je totiž potřeba počítat s tím, že vítěz výběrového řízení se bude muset vyvázat ze smlouvy u svého stávajícího zaměstnavatele.

Extra sleva končí. Za jízdné si v Ústeckém kraji připlatí senioři i studenti

Radniční koalice ANO, Volby pro Děčín, ODS a Pirátů bude nyní muset vyřešit i doplnění tříčlenného představenstva. Valdemar Grešík z Volby pro Děčín totiž kvůli nesouhlasu se zvoleným postupem na svůj post rezignoval.

Kromě odvolání ředitele Bárty také na čtvrtečním jednání představenstva došlo ke změně způsobu nákupu pohonných hmot, které by nově měly být soutěžené ve veřejných tendrech. Podle Machaly je i stávající postup dopravního podniku v souladu se zákonem, důvodem změny je snaha o větší transparentnost nákupů pohonných hmot.

Jedním z témat, kterým se vedení dopravního podniku i města delší dobu zabývá, je přechod na německý model řízení firmy. V tom je generální ředitel zároveň i předsedou představenstva. To přináší personální a finanční úspory, protože ubývá jeden stupeň řízení. „Já sám ambice být ředitelem dopravního podniku nemám. Abychom mohli změnit způsob řízení, je potřeba přepracovat stanovy. Domluvili jsme se, že je připravíme ke schválení až po volbách, kdy dojde také na volbu nových orgánů společnosti,“ doplnil Machala.