Rakušan: Chceme z Česka základnu pro hašení lesních požárů pro střední Evropu

Výrazně rozšířit by se měly kapacity leteckého hašení lesních požárů v České republice. Ta by se měla stát do budoucna hlavní základnou pro likvidaci požárů v přírodě. Počítá se s nákupem nových vrtulníků i zapojením armády. V pondělí 24. července to řekl ministr vnitra Vít Rakušan v Roudnici nad Labem na tiskové konferenci u příležitosti prvního výročního od začátku historicky největšího požáru v Česku, který začal přesně před rokem v Českém Švýcarsku. První stroj by z prostředků Evropské unie chtělo Česko pořídit již příští rok. Dohromady by stát chtěl koupit tři víceúčelové vrtulníky.

Hasiči si připomněli v Roudnici nad Labem roční výročí požáru v Českém Švýcarsku. | Video: Deník/Alexandr Vanžura