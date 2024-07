„Jsme rádi, že se nám podařilo najít nové zájemce o tuto náročnou pozici. Jeden z našich bývalých psovodů se vrátil do Děčína a nedávno k nám nastoupila nová psovodka, která již úspěšně složila potřebné zkoušky. Další ze strážníků se na zkoušky připravuje,“ uvedl ředitel děčínské městské policie Marcel Horák.

Po období, kdy služba psovodů v Děčíně dočasně zanikla kvůli odchodu zkušených strážníků do penze a stěhování do jiných měst, se nyní podařilo tuto důležitou součást městské policie obnovit. Ve službě jsou nyní již dva psovodi, kteří posílili hlídkovou činnost zejména v problematických lokalitách.

Nejnovějším přírůstkem je tříletý dobrman Titan, který hlídá v ulicí s psovodkou Terezou Krejčovou. „Věnujeme se především prevenci, kdy kontrolujeme problémové lokality jako je třeba Krátká ulice. Chodíme také na Mariánskou loukou, na koupaliště nebo do nákupního centra,“ říká nová psovodka děčínské městské policie Tereza Krejčová, která do Děčína přišla z Ústí nad Labem.

Kromě toho se věnuje se svým kolegou Jindřichem Himlem také běžné práci strážníků. Věnují se například prohlídkám děčínských parků. „Dneska jsme v parcích kupodivu nikoho nebudili. Jen na dětském hřišti u Mariánské louky spal jeden bezdomovec,“ popisuje začátek čtvrteční směny Himl.

Příprava na službu

Než může pes nastoupit do služby u městské policie, musí projít výcvikem a musí, stejně jako psovod složit zkoušky. Na ty pak pes musí každé dva roky. „Dnes dobrmani už nejsou typičtí služební psi. Přitom to byli vůbec první služební psi využívaní k těmto účelům. Údajně by měl být u městské policie ještě jeden na Moravě. U státní policie, vězeňské služby nebo armády není žádný,“ vypočítává Krejčová, která i před nástupem pracovala se zvířaty, byť ve výrazně jiné podobě. Dělala totiž ve stáji.

Když si pořizovala Titana, netušila ještě, že jednou nastoupí do služby jako služební pes. Pořídila si jej proto, že se jí dobrmani líbili. Po čase se začali věnovat sportovní kynologii, od které pak přešli ke služební kynologii. Za několik týdnů mají za sebou už řadu ostrých zákroků i během nočních směn, které jsou především během víkendů problémové. „Je to pohodový pes, nic ho nerozhodí, nemá v sobě přirozenou zlobu. Což je skvělé, protože s ním můžeme chodit na ukázkové akce, kde si jej děti mohou hladit. Ale lusknutím prstu se změní, reaguje na pokyny, a pak se podle toho zařídí,“ popisuje Titana jeho psovodka.

Cílem městské policie je mít na každé směně jednoho psovoda, což významně zvýší efektivitu hlídkové služby. Psovodi budou sloužit samostatně jako motorizované hlídky, především v odpoledních a nočních hodinách. Primátor města Jiří Anděl (ANO) považuje doplnění hlídek o psovody za klíčový krok k posílení bezpečnosti ve městě. „Investovali jsme do speciálně upraveného vozidla pro psovody a plánujeme další podporu této jednotky,“ doplnil.