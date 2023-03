Rostislav Křivánek chová spolu se svou ženou Radkou v bývalé poště z časů rakouského mocnářství v Zahradách u Krásné Lípy hned dva psy. A šetřit na nich nehodlá. „Jakkoliv mne to do toho tlačí. Jednak proto, že mám ženu, pro kterou jsou zvířata podstatnější než lidi. A jednak by mi to přišlo nefér. Já se mohu uskromnit z vlastního rozhodnutí, ten pes ale nemůže. On tomu nerozumí, on to nezavinil. Na zvířatech nešetříme, o to víc musí člověk ušetřit na sobě,“ vysvětluje Rostislav Křivánek.

Mnoho jiných chovatelů ale k úsporám sáhlo. Pro některé obchody znamená šetření lidí výrazné propady v tržbách, někdy až na třetinu původních příjmů. To je případ obchodu Kateřiny Kočí v Děčíně u Zámeckého rybníku. „Lidé šetří na všem, v našem případě je to víc než citelné. Běžně máme obrat mezi 90 a 130 tisíci, teď nám to spadlo na 35 tisíc. Doufám, že se to znovu rozjede, protože takto to dlouho nemůžeme vydržet,“ popisuje ekonomické obtíže Kateřina Kočí.

Zákazníci přitom nešetří jen na některém segmentu nabízeného zboží, své výdaje omezují prakticky u všech druhů. Místo drahých kvalitních krmiv někdy sahají po těch levnějších, které psům nebo kočkám nedají vše potřebné. Odpouští si také oblíbené kapsičky, které jsou častým zpestřením jídelníčku domácích mazlíčků. „Provozujeme kromě kamenného obchodu také eshop. I tam chodí méně objednávek,“ všímá si změny chování svých zákazníků Kočí.

Ubývá i těch, kteří se chodí jen podívat na zboží

Do jejího obchodu často přišli zákazníci s úmyslem si jen prohlédnout zboží, ale velmi často si něco rovnou koupili. I takových klientů ubývá, do obchodu prostě nepřijdou. Svou roli hraje inflace i u chovatelských potřeb. „Například dodavatel nám zdražil granule, jejichž velký pytel stával dřív 1500 korun, dnes stojí okolo 1800. K tomuto zdražení došlo ale již v prosinci. Hračky a podobné věci jsme naštěstí měli na skladě, takže jsme zatím zdražovat nemuseli. Ale i to asi přijde,“ říká majitelka děčínského zverimexu.

Citelně zdražily také pamlsky, přibližně o čtvrtinu. Zatímco dříve za malý balíček klienti zaplatili 45 korun, nyní musí vytáhnout z peněženky o desetikorunu více. „Všichni dodavatelé zdražili. Navíc hodně věcí si šijeme sami a vidím, jak rostou i ceny látek nebo gumiček. Metr gumičky stál pět korun, teď stojí čtyřicet. A to se musí v ceně projevit,“ vysvětluje Kateřina Kočí. Například výcviková vesta stojí v obchodě 2900 korun. Na její výrobu je potřeba přibližně šest metrů látky, každý metr za 300 korun.