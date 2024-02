Silnice u továrny Stroj – Union na pomezí Dolního Oldřichova a Podmokel se začala postupně trhat před více než dvěma lety. Nejprve jen několik drobnějších prasklinek, následně sesuv směrem k Jílovskému potoku. Pokud by došlo k nenadálému rozsáhlému sesuvu, zkolabovala by doprava ve velké části Děčína. Nyní by konečně Ředitelství silnic a dálnic mělo začít s opravou. To si nejprve nechalo zpracovat fotodokumentaci, zajistilo kamerovou obhlídku a projektovou dokumentaci. „Aktuálně probíhá výběrové řízení na havarijní zajištění svahu. Po dokončení výběru zhotovitele bude realizována provizorní oprava,“ uvedla mluvčí ŘSD Nina Ledvinová s tím, že se v současné době počítá s provizorní opravou v dubnu až květnu letošního roku.

Mnohem méně jasná je situace u čerstvějšího problému na Teplické ulici, u velké kaverny nedaleko bývalého Kovočasu. Kvůli propadu je zde doprava svedena do jednoho pruhu a auta musí jezdit kyvadlově. U tohoto omezení zatím ŘSD o termínu opravy jasno nemá. Momentálně si nechává zpracovat projektovou dokumentaci na opravu propustku i silnice. „Zde řešíme možnost odstranění závady bez stavebního povolení,“ vysvětlila Ledvinová. Pokud by správce státních silnic musel absolvovat stavební řízení, samotnou opravu by to výrazně oddálilo.

ŘSD u obou oprav poměrně tlačí čas. V Ústí nad Labem se totiž chystají dvě významné opravy, rekonstrukcí projde Benešův most a most u Neštěmic. Ty si vyžádají uzavírku frekventované silnice podél Labe a odklon dopravy právě na silnici I/13, jejíž součástí Teplická ulice je. Pokud by se nepodařilo do zahájení těchto oprav odstranit obě problémová místa, přineslo by to pro Děčín ještě výraznější dopravní komplikace a velmi dlouhé kolony.

Stav Teplické ulice dlouhodobě kritizují nejen řidiči. Kromě dvou propadlých míst je problematický také úsek okolo divadla, kde vodaři před časem vyměňovali potrubí kanalizace a vodovodu. Tato část Teplické byla nejprve provizorně opravena, loni v září pak byl položen i kvalitnější povrch. Oprava havarijního stavu město vyšla na přibližně 300 tisíc korun. „K opravám jsme přistoupili na základě žádosti obyvatel. Na silnici byly výtluky, na některých místech byla zámková dlažba,“ řekl v době opravy náměstek primátora pro rozvoj Ondřej Smíšek. Konečnou proměnou pak projde během revitalizace, která vychází ze soutěžního návrhu studia re:architekti. To uspělo před více než deseti lety v architektonické soutěži na obnovu Podmokel.

