První miminko Děčína nového roku přišlo na svět v českolipské porodnici 1. ledna v 10.47 hodin. Kristián Pešek ze Starých Křečan přišel na svět císařským řezem. Jak uvedla mluvčí Nemocnice s poliklinikou v České Lípě Kateřina Amrichová, novorozenec vážil po porodu 2 310 gramů a měřil 44 centimetrů.

Podle ošetřujícího personálu je matka Kateřina Pešková i synek v pořádku. „Je to naše první dítě. Na jménu jsme se téměř shodli ihned, jak pro kluka, tak i pro holku,“ sdělil šťastný otec Luděk Pešek. Do Lípy jeli rodit proto, že je to pro ně nejbližší porodnice. Pro jméno Kristián je prý inspiroval stejnojmenný prvorepublikový film. Jen o jedenáct minut později se narodilo letošní první miminko v děčínské porodnici. Datum narození 1. ledna 2020 tak bude mít v rodném listě napsané chlapeček Marek, který přišel na svět v porodnici Nemocnice Děčín v 10.58 hodin. Vážil 3 150 gramů. Maminkou je Tereza Blažková z Děčína.